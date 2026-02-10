Primavera, Guidi: "Vogliamo essere protagonisti anche in Coppa. Il Parma è una squadra esperta, sarà difficile"

Dopo il pareggio in campionato contro il Genoa, la Roma Primavera torna subito in campo per un appuntamento da non fallire. Domani, mercoledì 11 febbraio alle ore 14:00, i giallorossi ospiteranno il Parma allo Stadio Tre Fontane per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera. La gara, ad eliminazione diretta, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del club.

Alla vigilia del match, il tecnico Federico Guidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società.

Si torna a giocare la Coppa Italia, competizione alla quale la Roma tiene molto. Qual è lo spirito?

“In Coppa Italia come in campionato la Roma vuole essere protagonista perché sono tutte opportunità importanti per i calciatori per continuare a crescere e per mettersi in evidenza. Cercheremo di affrontare questa partita al massimo delle nostre potenzialità, come abbiamo sempre fatto”.

Quarto di finale molto difficile: il Parma è tra le squadre che più stanno impressionando in questa stagione. È così?

“Il Parma è una delle squadre più forti del campionato dal punto di vista fisico e dal punto di vista tecnico, una squadra estremamente esperta con tantissimi calciatori al limite di età. Sappiamo che sarà una sfida veramente difficile e complicata, come lo è stata la prima partita della stagione in campionato a Parma. In quella occasione abbiamo avuto subito la sensazione di avere di fronte una squadra estremamente pronta, sicuramente una delle pretendenti allo scudetto. Il tabellone della Coppa Italia ci mette di fronte una squadra forte al quarto di finale, lo faremo davanti ai nostri tifosi, sul nostro campo e cercheremo di fare una prestazione superlativa per battere una squadra che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento con giocate individuali o sulle palle inattive. Servirà molta attenzione e soprattutto servirà una Roma capace di giocare con intensità e grande abilità tecnica”.

Si giocherà in gara unica: quanto sarà importante capire i diversi momenti della partita e reagire di conseguenza?

“Ci giochiamo l'accesso alla semifinale in gara unica e questo significa che la squadra dovrà affrontare ogni singola situazione di gioco con grande attenzione perché ogni episodio può essere decisivo. Non ci saranno i tempi supplementari in caso di pareggio, perciò dovremo trovare le energie fisiche e nervose per rimanere in partita fino alla fine ed affrontare poi eventualmente i calci di rigore. Dobbiamo cercare di giocare come squadra, divertendoci e mettendo in evidenza le nostre qualità”.

