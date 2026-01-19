Settore giovanile, solo vittorie per la Roma: manita dell'Under 14 e poker dell'U15. Folle 3-4 dell'U18 in casa dell'Atalanta capolista, la Primavera passa a Cagliari

LAROMA24.IT - La Roma vince la terza partita consecutiva in Serie A e spezza la maledizione Torino imponendosi per 0-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino grazie alle reti di Malen (in gol all'esordio) e Dybala. Successo importante per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che allungano a +3 sulla Juventus e si godono il quarto posto in classifica in solitaria. Intanto nel corso del weekend sono scese in campo le formazioni del settore giovanile della Roma e si sono registrate ben sei vittorie in altrettante partite.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea continua a strapazzare gli avversari e, dopo la splendida vittoria per 8-0 contro il Pineto, rifila una manita alla Ternana. I giallorossi vincono 1-5 in trasferta e indirizzano la gara già nei primi 20 minuti con le reti di Presutti, Turrini e Zocchi. Al 38' Tabacchiera accorcia le distanze su calcio di rigore, ma i gol di Bove al 47' e Fall al 51' mettono in cassaforte il risultato. La Roma sale a 28 punti ma resta al secondo posto in classifica, dato che la Lazio capolista ha battuto 3-0 il Perugia: i biancocelesti sono ancora a +2 e hanno anche una partita in meno. La Ternana, invece, è sesta a quota 10.

Dopo il poker realizzato contro il Palermo, l'Under 15 di Mirko Trombetti ne fa quattro anche al Pescara e vince la seconda partita nel 2026. Ad aprire le danze ci pensa Diofebo al 14' su assist di tacco di Pica e mette a segno la doppietta personale al minuto 22 su una ribattuta. Nella ripresa la Roma continua a spingere e chiude la gara con Abate (bravo a intercettare il passaggio del portiere) e Kepinska (in gol su assist di Salvarani). I giallorossi approfittano del passo falso della Lazio (sconfitta 2-0 dalla Fiorentina) e volano da soli in vetta alla classifica con 34 punti a +3 dai biancocelesti.

Vittoria di misura, invece, per l'Under 16 di Marco Ciaralli. Reduce dalla manita contro il Palermo, la Roma batte 1-0 il Pescara al 'Campo Agostino Di Bartolomei' e il match winner è ancora Sperlonga: il centravanti segna la rete decisiva al minuto 56 e regala un successo importantissimo per continuare la rincorsa alla vetta della classifica. I giallorossi si trovano in terza posizione con 33 punti (come l'Empoli, che però ha una partita in meno) e la Fiorentina capolista dista tre lunghezze.

Colpo in trasferta per l'Under 17 di Alessandro Toti, che batte 1-3 il Frosinone in occasione della quindicesima giornata di campionato. La Roma parte bene e in cinque minuti indirizza la gara: al 24' Proietti sblocca la partita e 300 secondi più tardi arriva il bis di Corredera. Nella ripresa la musica non cambia e al 50' Di Mascio firma il tris, che rende innocuo anche il gol della bandiera realizzato da Di Battista all'87'. Grazie a questo successo la Roma sale a 34 punti ma resta al terzo posto in classifica a causa delle vittorie di Fiorentina (seconda a 35) ed Empoli (prima a 37).

L'Under 18 di Mattia Scala vince una partita folle e batte 3-4 l'Atalanta capolista nell'attesissimo big match della diciannovesima giornata di campionato. La Roma parte fortissimo e sblocca immediatamente il match con Carlaccini. La Dea acciuffa il pari con Rinaldi al minuto 19, ma la gioia dei padroni di casa dura poco e al 25' Camara riporta in vantaggio gli ospiti. L'equilibrio resiste fino al 73' e da questo momento accade davvero di tutto: Curcio sigla il gol del 2-2 su rigore, tre minuti più tardi Palassini firma il 2-3 e il calciatore dell'Atalanta pareggia ancora i conti all'86'. La gara sembra ormai destinata a terminare sul 3-3, ma all'88' Forni spedisce in porta la rete dell'incredibile 3-4. La Roma vince così una partita al cardiopalma e si porta a -1 (36 punti come l'Inter seconda) proprio dall'Atalanta capolista (a quota 37).

Altro successo per la Primavera di Federico Guidi, che batte 1-2 il Cagliari in una trasferta davvero ostica e caratterizzata da un vento fortissimo. I sardi iniziano bene, ma al minuto 14 Della Rocca porta in vantaggio la Roma con un bel destro sul primo palo. Al 23' arriva il raddoppio di Morucci, il quale calcia con il sinistro dal limite dell'area di rigore e realizza una splendida rete. I giallorossi controllano la gara, ma al 71' Mendy (in posizione molto dubbia, ma per arbitro e guardalinee è tutto regolare) accorcia le distanze. All'ultimo minuto di recupero la Roma rischia enormemente: Marcaccini, uscito dall'area, sbaglia il rilancio e serve Cogoni, il quale calcia immediatamente e colpisce una clamorosa traversa. I capitolini portano a casa un successo fondamentale e volano al primo posto in classifica con 36 punti, a +1 sulla coppia Fiorentina-Cesena. "Partita difficile, davanti avevamo una squadra di grandissimo spessore - il commento di Guidi ai canali ufficiali del club -. Nel primo tempo avremmo potuto segnare anche il terzo gol, mentre nella ripresa abbiamo sofferto pochissimo. Ho apprezzato l'approccio, l'atteggiamento e lo spirito dei ragazzi, i quali hanno combattuto su ogni pallone". Esulta anche Morucci, il quale ha deciso anche la partita precedente contro la Cremonese: "Vittoria importante. Abbiamo sofferto in alcuni momenti, ma siamo rimasti lucidi e abbiamo portato a casa la vittoria. Io sto attraversando un buon periodo e non devo fermarmi. Il girone di ritorno sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di classifica".

I calciatori della Roma in Nazionale

Dopo aver partecipato al "Torneo dello Sviluppo UEFA" in Inghilterra, l'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti inaugurerà il 2026 con un doppio match contro la Slovenia: le partite si giocheranno martedì 20 alle ore 15 e giovedì 22 gennaio alle 11 a Novarello. L'unica calciatore della Roma convocato è il difensore Niccolò Chieffallo.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini sarà protagonista di una doppia amichevole con la Spagna e le sfide andranno in scena martedì 20 alle ore 18 e giovedì 22 gennaio alle 12 alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Tra i calciatori convocati figurano due giocatori della Roma e si tratta del difensore Cristian Cioffi e del centrocampista Mattia Guaglianone.

Tutti gli appuntamenti del weekend