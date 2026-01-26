Settore giovanile: l'Under 14 ne fa 9 alla Sambenedettese, manita dell'U18 al Napoli con tripletta di Teixeira. Primavera ko contro il Bologna e addio vetta

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini mette a referto il primo pareggio stagionale e arriva nell'attesissimo big match contro il Milan: la partita si è conclusa con il risultato di 1-1 e al colpo di testa di De Winter ha risposto il rigore trasformato da Pellegrini. In seguito a questo risultato i giallorossi hanno agganciato il Napoli al terzo posto in classifica a quota 43 punti. Intanto nel corso del weekend sono scese in campo le formazioni del settore giovanile della Roma e si sono registrate tre vittorie in quattro partite.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea è una macchina da gol e, dopo i successi contro Pineto (8-0) e Ternana (1-5), mette a referto la terza vittoria consecutiva nel 2026 strapazzando la Sambenedettese con un clamoroso 0-9 (7-1 per i giallorossi all'andata) in occasione della dodicesima giornata di campionato. All'incredibile goleada hanno partecipato Turrini (doppietta), Bove (doppietta), Rossi, Di Battista, Panattoni, Pelone e Moretti. La Roma approfitta dell'inaspettata sconfitta dalla Lazio (5-1 contro il Pescara terzo) e, grazie a questa vittoria, vola in testa alla classifica a 31 punti, portandosi a +1 sui biancocelesti che però hanno una partita in meno.

Si è interrotto, invece, il campionato Under 15 a causa della sosta per il "Torneo dei Gironi". L'ultima giornata è stata particolarmente positiva per la Roma: i giallorossi hanno rifilato un 4-0 al Pescara e, complice la sconfitta della Lazio, sono volati da soli in testa alla classifica a quota 34 punti (+3 sui biancocelesti). I ragazzi di Mirko Trombetti torneranno in campo nel weekend e saranno ospiti dell'Avellino, ultimo a quota 4 e ancora a secco di vittorie.

Anche l'Under 16 di Marco Ciaralli, reduce dal successo per 1-0 contro il Pescara grazie alla rete di Sperlonga, è rimasta a riposo a causa del "Torneo dei Gironi". I giallorossi si trovano in terza posizione con 33 punti (gli stessi dell'Empoli, che però ha una partita in meno) e la Fiorentina capolista dista tre lunghezze. La Roma, come l'U15, tornerà in campo nel weekend e sarà protagonista in casa dell'Avellino, ottavo in classifica a quota 13.

Dopo l'1-3 in casa del Frosinone, l'Under 17 di Alessandro Toti si ripete e ne fa tre anche alla Juve Stabia nel match giocato al 'Campo Agostino Di Bartolomei'. La Roma spinge subito sull'acceleratore e mette in cassaforte il successo già nel primo tempo: Romero Corredera sblocca la gara al 24', al 39' arriva lo sfortunato autorete di Raia e tre minuti più tardi Antonetti realizza il tris con un tap-in sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nella ripresa Alborino sigla il gol della bandiera ma non basta. In seguito a questa vittoria la Roma vola momentaneamente al primo posto in classifica a 37 punti, dato che il big match tra Fiorentina ed Empoli (rispettivamente terza a 35 e capolista a 37, come i giallorossi) è stato rinviato. La formazione campana, invece, continua ad avere numeri davvero da incubo: zero punti in classifica, 15 sconfitte in altrettante partite, peggior attacco (8 gol) e peggior difesa (52 reti subite).

Calcio spettacolo dell'Under 18 di Mattia Scala, che rifila una clamorosa manita al Napoli nel big match della ventesima giornata di campionato. La Roma inizia alla grande e al 27' Paratici stappa la sfida, seguito cinque minuti più tardi dal raddoppio di Teixeira. I partenopei non mollano e accorciano le distanze con Iovine 180 secondi dopo, ma poco prima dell'intervallo Teixeira fa doppietta e mette a segno la rete del momentaneo 3-1. Lo show dei giallorossi non è terminato e i protagonisti sono ancora Teixeira e Paratici: il primo segna nuovamente al minuto 67 e realizza la tripletta personale, mentre il secondo chiude la partita all'85 ed è autore di una doppietta. Inutile la rete di Chiummariello all'88', che fissa il punteggio sul definitivo 5-2. Splendida prestazione della Roma, che scavalca l'Atalanta (caduta 4-2 in casa del Sassuolo e ferma a 37 punti) e aggancia l'Inter in vetta alla classifica con 39 punti. Il Napoli, invece, scivola in settima posizione a quota 32.

Crolla al Tre Fontane, invece, la Primavera di Federico Guidi. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino, la Roma cade 2-3 contro il Bologna e perde la vetta della classifica. L'approccio dei giallorossi è pessimo e al minuto 14 i felsinei sono già avanti di due reti con Castaldo e N'Diaye. Al 28' arriva la reazione dei capitolini con l'incornata di Seck sul calcio d'angolo battuto da Di Nunzio, ma meno di 60 secondi più tardi N'Diaye (lanciato in profondità da Toroc dopo il pallone perso a centrocampo da Della Rocca) segna ancora e porta i suoi compagni di squadra sull'1-3. Nella ripresa la Roma prova a scuotersi: prima va a un passo dal 2-3 con Panico (tiro salvato sulla linea dalla difesa avversaria) e successivamente all'89' accorcia le distanze con la spizzata di Arena. Il forcing finale non basta e i giallorossi escono sconfitti. Il ko è doloroso e i ragazzi di Guidi scivolano dal primo al terzo posto in classifica con 37 punti, preceduti da Cesena (appaiata alla Roma) e Fiorentina (in testa a quota 38). Il Bologna, invece, sale in nona posizione a 32 punti.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 16 del ct Manuel Pasqual ha organizzato a Coverciano il consueto "Torneo dei Gironi", andato in scena dal 23 al 25 gennaio. I 60 calciatori convocati (tutti classe 2010) sono stati divisi in tre squadre e si sono affrontati in un triangolare. Tra i ragazzi chiamati erano presenti quattro giocatori della Roma: i difensori Lorenzo Dattilo (Selezione Nazionale) e Sebastian Mattei (Selezione A) e gli attaccanti Leandro Dos Santos Braga (Selezione B) e Omar Sperlonga (Selezione B). I due calciatori offensivi giallorossi si sono fatti notare con prestazioni davvero positive: nella prima gara tra Selezione A (Mattei in campo per un tempo) e Selezione B (vinto 7-6 ai rigori dalla prima dopo il 2-2 dei tempi regolamentari) Dos Santos ha colpito un palo con uno splendido scavetto di destro e si è reso più volte pericoloso (salvato sulla linea un suo tiro), mentre Sperlonga ha realizzato la rete del momentaneo 1-2 per la Selezione B. Tanti applausi anche per Dattilo, il quale ha giocato 53 minuti nella vittoria per 2-0 contro la Selezione B e ha trovato addirittura il gol in tap-in sul calcio d'angolo di Elena nel successo per 4-0 contro la Selezione A di Mattei (in campo dal 36'). A trionfare nel "Torneo dei Gironi" è quindi la Selezione Nazionale di Dattilo, che chiude il triangolare a punteggio pieno.

Tutti gli appuntamenti del weekend