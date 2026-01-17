Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 contro il Pescara, l'U18 sfida l'Atalanta capolista. La Primavera va a Cagliari

LAROMA24.IT - La Roma è chiamata a rialzarsi dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino e domenica alle ore 18 affronterà nuovamente i granata, ma questa volta si tratta della ventunesima giornata di Serie A e si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino. Inoltre nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

Il 2026 dell'Under 14 di Valerio D'Andrea si è aperto con la splendida vittoria per 8-0 contro il Pineto e domani alle ore 15 andrà a giocare in casa della Ternana in occasione dell'undicesima giornata di campionato. La Roma si trova al secondo posto in classifica con 25 punti ed è a -2 dalla Lazio, che però ha una partita in meno. La Ternana, invece, è sesta a quota 10.

L'Under 15 di Mirko Trombetti ha esordito nell'anno nuovo con un 1-4 a Palermo grazie alle reti di Pica, Fall, Nastasi e la doppietta di Diofebo. Il debutto a Trigoria avverrà domani alle ore 13:30 contro il Pescara. I giallorossi sono in testa alla classifica insieme alla Lazio con 31 punti, mentre gli abruzzesi sono decimi a quota 13.

Stesso avversario per l'Under 16 di Marco Ciaralli, reduce dalla manita rifilata al Palermo. La Roma affronterà il Pescara al 'Campo Agostino Di Bartolomei' domani alle 16, due ore e mezza dopo la partita dell'U15. I giallorossi sono terzi in classifica con 30 punti e la coppia in vetta formata da Empoli e Fiorentina dista soltanto tre lunghezze, mentre il Pescara è sesto a quota 23.

L'Under 17 di Alessandro Toti, trascinata da Corredera e Camara, è ripartita con una vittoria casalinga per 2-1 contro l'Avellino e domani alle ore 15 sarà ospite del Frosinone in occasione della quindicesima giornata di campionato. La Roma si trova in terza posizione in classifica con 31 punti e l'Empoli capolista è a +3, mentre il Frosinone è penultimo a quota 8 e non vince dall'ottavo turno.

L'Under 18 di Mattia Scala riparte dopo il turno di riposo: i giallorossi scenderanno in campo domani alle ore 11:30 e affronteranno in trasferta l'Atalanta in una partita di fondamentale importanza. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, dato che la Dea è prima in classifica con 37 punti (ultima sconfitta all'ottava giornata per 2-0 contro il Bologna) e i capitolini si trovano in terza posizione a quota 33.

La Primavera di Federico Guidi vuole dare continuità alla vittoria per 1-0 contro la Cremonese e domani alle ore 13 giocherà in casa del Cagliari. I capitolini sono terzi in classifica con 33 punti (gli stessi dell'Inter seconda) e la Fiorentina capolista è a +2, mentre la formazione sarda è diciassettesima a quota 19.

I calciatori della Roma in Nazionale

Dopo aver partecipato al "Torneo dello Sviluppo UEFA" in Inghilterra, l'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti inaugurerà il 2026 con un doppio match contro la Slovenia: le partite si giocheranno martedì 20 alle ore 15 e giovedì 22 gennaio alle 11 a Novarello. L'unica calciatore della Roma convocato è il difensore Niccolò Chieffallo.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini sarà protagonista di una doppia amichevole con la Spagna e le sfide andranno in scena martedì 20 alle ore 18 e giovedì 22 gennaio alle 12 alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Tra i calciatori convocati figurano due giocatori della Roma e si tratta del difensore Cristian Cioffi e del centrocampista Mattia Guaglianone.

L'Italia Under 18 del ct Massimiliano Favo è tornata in campo dopo lo storico terzo posto nel Mondiale U17 e mercoledì ha perso 1-0 contro la Spagna (in gol con Pedro Rodríguez) nell'amichevole disputata alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Grande protagonista il centrocampista della Roma Valerio Maccaroni, partito titolare con la maglia numero 10 e unico calciatore di movimento degli Azzurrini a rimanere in campo per tutta la durata della gara.

Anche l'Italia Under 19 di Alberto Bollini ha affrontato la Spagna in amichevole nella giornata di mercoledì e le Furie Rosse si sono imposte 0-1 (a segno Fortea) nel match andato in scena presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano). I giallorossi Federico Nardin, Federico Terlizzi e Alessandro Di Nunzio sono entrati in campo nella ripresa, mentre Cristian Cama è rimasto in panchina.

Tutti gli appuntamenti del weekend