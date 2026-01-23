Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: scontro diretto con il Napoli per l'Under 18. La Primavera ospita il Bologna

LAROMA24.IT - La Roma non sbaglia e batte 2-0 lo Stoccarda nella settima giornata della fase campionato di Europa League grazie alla doppietta di Pisilli. Successo importante per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che si preparano al meglio in vista dell'attesissimo big match di domenica contro il Milan. Inoltre nel weekend scenderanno in campo anche alcune formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall’Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea va a caccia della terza vittoria consecutiva nel 2026 e, dopo i successi contro Pineto (8-0) e Ternana (1-5), domani alle ore 13 affronterà la Sambenedettese (7-1 per i giallorossi all'andata) in occasione della dodicesima giornata di campionato. La Roma si trova al secondo posto in classifica con 28 punti ed è a -2 dalla Lazio, che però ha una partita in meno. La società di San Benedetto del Tronto è in enorme difficoltà ed è ultima (peggiore attacco e peggior difesa) con un solo punto in 9 partite.

Si interrompe, invece, il campionato Under 15 a causa della sosta per le nazionali. L'ultima giornata è stata particolarmente positiva per la Roma: i giallorossi hanno rifilato un 4-0 al Pescara e, complice la sconfitta della Lazio, sono volati da soli in testa alla classifica a quota 34 punti (+3 sui biancocelesti). I ragazzi di Mirko Trombetti torneranno in campo nel weekend del primo febbraio e saranno ospiti dell'Avellino, ultimo a quota 4 e ancora a secco di vittorie.

Anche l'Under 16 di Marco Ciaralli, reduce dal successo per 1-0 contro il Pescara grazie alla rete di Sperlonga, rimarrà a riposo a causa della sosta per le nazionali. I giallorossi si trovano in terza posizione con 33 punti (gli stessi dell'Empoli, che però ha una partita in meno) e la Fiorentina capolista dista tre lunghezze. La Roma, come l'U15, tornerà in campo nel weekend del primo febbraio e sarà protagonista in casa dell'Avellino, ottavo in classifica a quota 13.

L'Under 17 di Alessandro Toti vuole dare continuità alla vittoria in trasferta per 1-3 contro il Frosinone e domani alle ore 15 affronta al 'Campo Agostino Di Bartolomei' la Juve Stabia in occasione della sedicesima giornata di campionato. La Roma è terza in classifica a 34 punti ed è a -1 dalla Fiorentina seconda e a -3 dall'Empoli capolista. La formazione campana, invece, ha numeri horror: zero punti in classifica, 14 sconfitte in altrettante partite, peggior attacco e peggior difesa.

L'Under 18 di Mattia Scala sta affrontando un periodo ricco di scontri diretti e, dopo il 2-2 contro l'Inter e la vittoria per 3-4 in casa dell'Atalanta, domenica alle ore 15 affronterà il Napoli nel big match del ventesimo turno di campionato. La Roma è terza in classifica con 36 punti (gli stessi dell'Inter seconda) e a -1 dall'Atalanta capolista, mentre la formazione partenopea è quarta a quota 32.

La Primavera di Federico Guidi frena dopo due vittorie consecutive e viene fermata sull'1-1 dal Torino nel turno infrasettimanale: i giallorossi passano in vantaggio al minuto 35 grazie alla sfortunata autorete di Tonica, ma i padroni di casa rispondono al 50' con Bonacina. Al 73' l'autore del gol dei granata lascia i suoi compagni di squadra in dieci, ma i capitolini non riescono ad approfittarne e la gara termina in pareggio. Nonostante la mancata vittoria la Roma resta al primo posto in classifica con 37 punti, seguita dal Cesena a 36 e dalla coppia Parma-Fiorentina a 35. I giallorossi hanno la possibilità di riscattarsi già nella giornata di lunedì, quando alle ore 16 ospiteranno il Bologna (dodicesima posizione a quota 29 punti) allo Stadio Tre Fontane.

I calciatori della Roma in Nazionale

Dopo aver partecipato al "Torneo dello Sviluppo UEFA" in Inghilterra, l'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti ha inaugurato il 2026 con un doppio match contro la Slovenia. La prima partita si è giocata martedì 20 alle ore 15 a Novarello ed è terminata con il risultato di 1-0 per gli Azzurrini: a decidere la gara è stato Luca Muzzi Moraes, figlio dell'ex portiere della Roma Artur. Niccolò Chieffallo, unico calciatore giallorosso convocato, è partito titolare come terzino sinistro e nella seconda sfida (giocata giovedì 22 gennaio alle 11 e terminata 2-2) è entrato dalla panchina.

L'Italia Under 16 del ct Manuel Pasqual ha organizzato a Coverciano il consueto "Torneo dei Gironi", che andrà in scena dal 23 al 25 gennaio. I 60 calciatori convocati (tutti classe 2010) saranno divisi in tre squadre e si affronteranno in un triangolare. Tra i ragazzi chiamati sono presenti quattro giocatori della Roma: i difensori Lorenzo Dattilo e Sebastian Mattei e gli attaccanti Leandro Dos Santos Braga e Omar Sperlonga.

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini è stata protagonista di una doppia amichevole con la Spagna alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. La prima gara, andata in scena martedì 20 alle ore 18, si è conclusa con il risultato di 2-0 per le Furie Rosse e sia Cristian Cioffi sia Mattia Guaglianone (i due calciatori della Roma convocati) sono partiti dal 1'. Nella 'rivincita', giocata giovedì 22 gennaio alle 12 e terminata con un netto 3-0 per la Spagna, sono entrati a gara in corso.

Tutti gli appuntamenti del weekend