Primavera, TORINO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Tentativo di Seck di testa (FOTO)

La Roma Primavera di Federico Guidi scende in campo per il turno infrasettimanale di campionato e oggi alle ore 14 sarà ospite del Torino in occasione della ventiduesima giornata. I giallorossi si trovano al primo posto in classifica con 36 punti, mentre la formazione granata (imbattuta da sette partite) è terzultima a quota 19.

IL TABELLINO

TORINO: Santer; Zaia, Tonica, Carrascosa Moreno, Kugyela; Ferraris, Olinga, Luongo; Sandrucci, Gabellini, Bonacina.

A disp.: Cereser, Gallo, Desole, Zeppieri, Penkov, Conzato, Falasca, Gatto, Brzyski, Carvalho, Rivas Correa.

All.: Baldini.

ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Sangaré, Di Nunzio, Bah, Litti; Forte, Della Rocca; Arena.

A disp.: Marcaccini, Marchetti, Almaviva, Nardin, Zinni, Arduini, Cama, Panico, Maccaroni, Paratici, Carlaccini.

All.: Guidi.

Arbitro: Dasso. Assistenti: Mino-Cocomero.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

14' - Colpo di testa di Seck su un cross da calcio d'angolo, palla fuori.

11' - Bonacina entra in area di rigore e prova a rendersi pericoloso, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa giallorossa.

10' - Fase di studio del match e ancora nessuna occasione.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

13:45 - Ecco la formazione ufficiale scelta da mister Guidi.

⚽️ Alle 14 scendiamo in campo a Torino



1️⃣1️⃣ Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Sangarè, Di Nunzio, Bah, Litti; Forte, Della Rocca; Arena



FORZA RAGAZZI! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/hUSaxwtbKz — AS Roma (@OfficialASRoma) January 22, 2026



