LIVE - Primavera, ROMA-BOLOGNA 0-1 (Castaldo 1'): subito avanti i rossoblu (FOTO e VIDEO)

Tutto pronto allo stadio "Tre Fontane" per la sfida tra Roma e Bologna, valida per la 3ª giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Un appuntamento cruciale per i ragazzi di Federico Guidi, che hanno l'occasione di effettuare il controsorpasso in vetta: con una vittoria, infatti, i giallorossi (attualmente secondi a 37 punti) scavalcherebbero momentaneamente la Fiorentina, ferma a un punto di distanza e con una gara in più. Di fronte ci sarà il Bologna di Stefano Morrone, tredicesimo in classifica a quota 29 punti. Per l'assalto al primo posto, Guidi si affida al blocco titolare con Di Nunzio capitano.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Lulli, Bah, Panico, Sangaré; Di Nunzio, Forte; Arena.

A disp.: Marcaccini, Marchetti, Litti, Tumminelli, Della Rocca, Almaviva, Mirra, Zinni, Arduini, Morucci, Maccaroni.

All.: Federico Guidi.

BOLOGNA: Franceschelli; Castaldo, Lai, Papazov, Nordvall, Baroncini, Toroc, Markovic, Negri, Tomasevic, N'Diaye.

A disp.: Gnudi, Jaber, Briguglio, Juncaj, Francioli, Castillo, Armanini, Sadiku, De Pace, Alvarado, Rossitto.

All.: Stefano Morrone.

Arbitro: Striamo. Assistenti: Mallimaci, Gigliotti.

CRONACA

3' - Vantaggio del Bologna: Castaldo, pescato da un passaggio dalla destra, finalizza con freddezza a rete.

1' - Fischio d'inizio.

PREPARTITA

15:42 - Ecco la formazione dei giallorossi e alcune immagini del riscaldamento:

? Alle 16 al Tre Fontane affrontiamo il Bologna



? Diretta su Sportitalia (canale 60)



1⃣1⃣ De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Lulli, Panico, Bah, Sangaré; Di Nunzio, Forte, Arena



Forza ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 26, 2026




