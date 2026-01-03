Primavera, MILAN-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match

Torna in campo la Roma Primavera e la prima partita del 2026 è in casa del Milan: oggi alle ore 13 i giallorossi (attualmente primi in classifica con 30 punti in 17 giornate) affrontano i rossoneri (quattordicesimi a quota 23) in occasione del diciottesimo turno di campionato.
IL TABELLINO
MILAN: Longoni; Pandolfi, Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Scotti, Tartaglia; Siena, Lontani, Plazzotta.
A disp.: Bianchi, Piermarini, Dotta, Grilli, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Castiello, Vechiu.
All.: Renna.
ROMA: De Marzi; Marchetti, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Litti; Di Nunzio, Forte; Arena.
A disp.: Marcaccini, Della Rocca, Zinni, Belmonte, Sugamele, Morucci, Scacchi, Cama, Maccaroni, Paratici, Sarac.
All.: Guidi.
Arbitro: Diop. Assistenti: Montanelli - Arshad.
LA CRONACA DELLA PARTITA
Primo tempo
1' - Al via il match.
PREPARTITA
12:46 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
