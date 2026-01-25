Primavera, Guidi: "Serve un salto di qualità sotto l'aspetto fisico. La squadra sta bene, ma contro il Bologna ci saranno dei cambi" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Bologna, valida per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 16 allo Stadio Tre Fontane. Ecco le sue parole.

Torino-Genoa?

Dal punto di vista temperamentale è stata una partita che ci ha dato mille spunti. Ho finito ora la riunione, noi dobbiamo fare qualcosa di più sotto questo punto di vista. Dal punto di vista fisico paghiamo molto rispetto a tantissime squadre, ma questo non deve essere un alibi bensì dobbiamo dare qualcosa in più nel contrasto e nel duello. Molti dei nostri devono fare il salto di qualità sotto questo punto di vista, oltre che sotto l'aspetto tecnico e tattico".

Ora il Bologna...

"Lotta per i playoff ed è una delle migliori difese del campionato. In trasferta è la migliore o la seconda miglior difesa del campionato, concede molto poco. Questo l'abbiamo visto anche a Bologna, ci ha messo in difficoltà. Sono tutte gare da prendere con le dovute precauzioni perché tutti ti possono mettere in difficoltà. La squadra si sta preparando bene, sappiamo di affrontare un avversario con grande fisicità e che può far male sulle palle inattive grazie ad alcuni giocatori alti più di 190 centimetri. Se non ti smarchi bene ti saltano addosso e rischiano di vincere il duello. Dobbiamo essere bravi a metterla sull'intensità, sulla qualità tecnica e soprattutto sulla capacità di smarcamento per occupare quegli spazi che ti possono lasciare".

Ci sarà qualche cambio?

"La squadra sta bene, i ragazzi stanno ruotando tanto. Non abbiamo mai messo la stessa formazione in due partite consecutive e avverrà anche in questa partita. Stanno tutti bene e vedremo chi mi darà spunti migliori in relazione all'avversario che affronteremo".

