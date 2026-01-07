LIVE - Coppa Italia Primavera, Roma-Monza 2-0 (Scacchi 38' 54'): doppietta di Scacchi (VIDEO)

Dopo la sconfitta esterna contro il Milan, la Roma Primavera torna in campo al Tre Fontane per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi di Federico Guidi, terzi in campionato, affrontano il Monza in una sfida da dentro o fuori per proseguire il cammino nella competizione. Calcio d'inizio alle ore 15:00.
TABELLINO
ROMA: Marcaccini; Nardin, Seck, Terlizzi (57' Zinni); Sangaré (57' Marchetti), Panico, Bah, Cama; Della Rocca, Scacchi (67' Forte); Arena (67' Morucci).
A disp.: Stomeo, Di Salvatore, Marchetti, Almaviva, Zinni, Belmonte, Morucci, Maccaroni, Carlaccini, Romero Corredera, Forte.
All.: Guidi.
MONZA: Strajnar; Villa, Porta, Albè; Castelli, Ganci (64' Monguzzi), Romanini, Buonaiuto (64' Reita), Bagnaschi; Gaye, R. Zanni.
A disp.: Montagna, Reita, Treffiletti, Monguzzi, De Bonis, Iuliani, M. Zanni, Rossini, Fogliaro.
All.: Brevi.
Arbitro: Dorillo. Assistenti: Tempestiilli - Macripò.
Ammonizioni: Porta, Sangaré.
TABELLINO
65' - Rischiano i giallorossi con un retropassaggio di Della Rocca: prima rimedia Nardin, poi il tiro di Gaye viene deviato fuori.
54' - RADDOPPIO DELLA ROMA! Cama serve Scacchi in area che stoppa, controlla e firma la doppietta.
45' - Inizia il secondo tempo.
45+1' - Termina il primo tempo.
38' - GOL DELLA ROMA! Della Rocca ricambia il favore a Scacchi: prima dribbla Bagnaschi e poi crossa rasoterra al centro. Scacchi è il più veloce a deviare in rete.
28' - Conclusione dal limite dell'area giallorossa di Zanni, poco pericolosa.
17' - Altra occasione per Della Rocca, pescato sul secondo palo di nuovo da Scacchi e tiro ancora alto.
12' - Tiro al volo di Della Rocca su cross dalla destra di Scacchi, ma la conclusione termina alta.
3' - Ci prova Nardin da fuori area: palla di poco fuori.
1' - Inizia il match. Calcio d'inizio alla Roma con Arena.