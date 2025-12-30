UFFICIALE, la Roma blinda Cama: rinnovo fino al 2027 con opzione (COMUNICATO)

La Roma blinda uno dei suoi giovani talenti. Con una nota ufficiale, il club ha annunciato il rinnovo del contratto di Cristian Cama, promettente esterno della Primavera.

"L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Cristian Cama fino al 2027, con opzione di prolungamento di un anno a favore del Club", si legge nel comunicato.

Classe 2007, Cama è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, dove è entrato nel 2019. Il suo palmarès giovanile vanta già due scudetti consecutivi, vinti con le formazioni Under 16 (2022-23) e Under 17 (2023-24). L'esterno si è messo in luce anche con la maglia della Nazionale, laureandosi campione d'Europa con l'Under 17 e partecipando al Mondiale Under 20 in Cile.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO