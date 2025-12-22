Settore giovanile, solo vittorie per la Roma: tripletta di Sperlonga e 6-0 dell'Under 16 contro il Frosinone. Colpo U18 in casa del Milan, Arena rilancia la Primavera

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini non riesce a invertire il trend e perde l'ennesimo scontro diretto: i giallorossi cadono 2-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus e ora i bianconeri si trovano a -1 dai capitolini, i quali restano comunque al quarto posto in classifica. Intanto nel corso del weekend sono scese in campo le formazioni del settore giovanile della Roma e si sono registrate ben cinque vittorie in altrettante partite.

Torna a sorridere l'Under 14 di Valerio D'Andrea dopo il doloroso ko nel Derby della Capitale e lo fa battendo 2-0 l'Ascoli nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato andato in scena al 'Campo Agostino Di Bartolomei'. I giallorossi non sbagliano e si rialzano grazie alla doppietta del solito Fall: il primo gol arriva con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre in occasione del secondo scavalca il portiere in uscita con un pallonetto. Grazie a questo successo la Roma accorcia sulla Lazio capolista (una partita in meno) e sale a 22 punti, portandosi a -2 dalla vetta. La formazione marchigiana, invece, resta settima a quota 6.

L'Under 15 di Mirko Trombetti dimentica la pesante sconfitta rimediata contro il Catanzaro e batte 1-0 il Frosinone. Dopo una prima mezz'ora equilibrata, i giallorossi si accendono e vanno vicini al vantaggio con una doppia occasione per Diofebo. Poco prima dell'intervallo la Roma segna l'1-0: cross di Montinaro dalla destra respinto dalla difesa avversaria, Russo si avventa sul pallone e buca il portiere anche grazie a una deviazione. Nella ripresa i padroni di casa controllano la gara e sfiorano più volte il raddoppio con Montinaro (splendida rovesciata parata dall'estremo difensore), Fall e Diofebo. La partita termina 1-0 e la Roma resta in vetta alla classifica con 28 punti (gli stessi della Lazio), mentre il Frosinone scivola in undicesima posizione a quota 9.

L'Under 16 di Marco Ciaralli è una macchina da gol e segna sei reti per la seconda partita consecutiva. Dopo il 2-6 in casa del Catanzaro, i giallorossi battono 6-0 il Frosinone a Trigoria. A inizio gara la Roma accarezza l'idea del vantaggio con una doppia occasione per Dattilo, mentre i ciociari rispondono con la traversa colpita da Alfei. Al 31' cambia il punteggio: cross di Basile e incornata di Sperlonga, il quale segna da due passi il gol dell'1-0. Poco dopo il centravanti si ripete anticipando l'uscita del portiere avversario sul lancio di De Benedetto. Nella ripresa i capitolini dominano e mettono a referto altre quattro reti: Basile firma il tris sul servizio di Sperlonga e realizza anche il poker sul cross arretrato di Presutti, poi Sperlonga segna la tripletta personale (seconda stagionale) con un destro incrociato e infine Mattei sigla dalla distanza il gol del 6-0. Prestazione perfetta dei giallorossi, che blindano il terzo posto in classifica a 27 punti (+3 sulla Lazio quarta) e restano a tre lunghezze di distanza dalla coppia Empoli-Fiorentina in vetta. Il Frosinone, invece, diventa undicesimo a quota 9.

L'Under 17 di Alessandro Toti continua a lottare nonostante le tante assenze dovute alle pesantissime squalifiche rimediate al termine del match contro la Fiorentina e nell'ultima partita ha battuto 2-1 il Napoli. Ora i calciatori giallorossi potranno godere di un lungo periodo di riposo e torneranno in campo contro l'Avellino nel weekend dell'11 gennaio. Lo stop è legato alla conclusione del girone d'andata: dopo 12 giornate la Roma si trova in terza posizione (28 punti) a -1 dalla Fiorentina seconda e a -3 dall'Empoli capolista.

Splendida prestazione dell'Under 18 di Mattia Scala, protagonista di un colpaccio in casa del Milan: i giallorossi dimenticano i due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Frosinone e battono i rossoneri per 2-3. L'allenatore lancia Guaglianone (classe 2010 all'esordio in U18 giocando due/tre anni sotto età) e il giocatore ripaga la fiducia del tecnico realizzando la rete del vantaggio al minuto 16. La Roma approfitta delle difficoltà dei padroni di casa e al 38' Carlaccini sigla il raddoppio, ma a inizio ripresa il Milan si rifà sotto con Agresta. La squadra capitolina non perde la testa e al minuto 20 del secondo tempo segna il tris con Pallassini, il quale chiude la partita. Poi mister Scala dà spazio anche al centrocampista Di Mascio, classe 2009 al debutto in U18. Inutile la rete del definitivo 2-3 messa a segno da Batistini. Vittoria fondamentale per la Roma, che resta seconda in classifica a -2 dall'Inter capolista (34 punti). Il Milan, invece, torna a perdere dopo sei match senza sconfitta e scende in tredicesima posizione.

La Primavera di Federico Guidi scaccia definitivamente la crisi e dopo la manita rifilata al Monza vince anche contro l'Hellas Verona in una partita molto complicata. La gara è combattutissima: la Roma ha il controllo del possesso palla e cerca la via del gol, mentre gli scaligeri ci provano in ripartenza. Nel secondo tempo il ritmo cala, ma l'equilibrio si spezza all'81': Litti squarcia la difesa con una percussione centrale e imbuca per Arena, il quale calcia di sinistro dall'interno dell'area di rigore e segna il gol del definitivo 1-0. La Roma rialza la testa e, in attesa della gara del Cesena, aggancia Inter e Fiorentina al primo posto in classifica a 30 punti, mentre il Verona diventa nono a quota 24.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 15 del commissario tecnico Enrico Battisti affronta la prima uscita ufficiale e lo fa in occasione del Torneo di Sviluppo UEFA, in programma dal 15 al 20 dicembre al St. George's Park National Football Centre di Burton upon Trent (casa della Federcalcio inglese e luogo in cui si è svolta la seconda parte del ritiro estivo della Roma). Gli Azzurrini cadono all'esordio contro la Spagna e perdono 2-1: le Furie Rosse passano in vantaggio al 70' con Villa e raddoppiano sei minuti più tardi con López Andérez; inutile la rete di Musah all’86’. Nella seconda sfida l'Italia pareggia 1-1 contro l'Islanda nei tempi regolamentari (in gol Vitali per la Nazionale) ma vince 4-3 ai calci di rigore grazie alla parate di Posocco e al gol di Geraci. L'ultimo impegno è contro i padroni di casa dell’Inghilterra e gli Azzurrini incassano la seconda sconfitta perdendo 1-0 a causa della rete di Semakula. L'Italia termina la competizione al terzo posto con 2 punti alle spalle di Inghilterra (9) e Spagna (6). Tra i 22 calciatori convocati dal ct era presente soltanto un giocatore della Roma e si tratta del difensore Niccolò Chieffallo.

I risultati del weekend