Settore giovanile, primo contratto da professionista per il classe 2009 Strata: "Grande responsabilità, darò tutto me stesso" (FOTO)

Giornata indimenticabile per Giacomo Strata, terzino classe 2009 della Roma Under 18 dell'allenatore Mattia Scala. Come svelato dal giovane calciatore su Instagram, ieri ha firmato il suo primo contratto da professionista e si è legato al club giallorosso fino al 30 giugno 2028: "Oggi ho firmato il mio primo contratto da professionista con l'AS Roma, coronando un percorso iniziato circa otto anni fa al Centro Sportivo di Trigoria - scrive sui social -. Voglio ringraziare di cuore i miei genitori, che mi hanno sostenuto in ogni passo di questo cammino, il mio agente, la Società per l'immensa fiducia che mi sta dando e tutti gli allenatori e i membri dello staff che mi hanno accompagnato nella crescita dentro e fuori dal campo. Questo contratto è per me una grande responsabilità: darò tutto me stesso per onorare questi colori, continuando a lavorare con passione, umiltà e determinazione. Forza Roma!".