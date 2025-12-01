Settore giovanile: l'Under 15 vince 2-0 il derby con una magia di tacco di Pica, pirotecnico 3-3 nella stracittadina U16. Primavera fermata anche dal Lecce

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini si ferma ancora in uno scontro diretto e cade 0-1 allo Stadio Olimpico contro il Napoli a causa delle rete messa a segno da David Neres. In seguito a questa sconfitta i capitolini scivolano al quarto posto in classifica, ma il primo posto occupato da Milan e Napoli dista una sola lunghezza. Nel weekend sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile della Roma e si registrano tre vittorie e due pareggi.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea è inarrestabile e conquista la sesta vittoria consecutiva: la Roma batte 5-1 il Perugia al 'Campo Agostino Di Bartolomei' e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme alla Lazio (avanti per la differenza reti superiore, ovvero +30 a +29, in seguito all'incredibile successo per 0-11 contro la Sambenedettese). Gli ospiti sorprendono i padroni di casa e al 20' sbloccano la gara con Di Meco. La gioia dura poco e cinque minuti più tardi Fall pareggia i conti. Nella ripresa i giallorossi salgono in cattedra e dal 47' al 59' segnano tre reti con Pelone, Zocchi e ancora Fall (doppietta). Infine c'è spazio anche per la manita realizzata da Novellino.

L'Under 15 di Mirko Trombetti riparte alla grande dopo la sosta e vince 2-0 l'attesissimo Derby della Capitale contro una Lazio reduce da cinque successi consecutivi. A spezzare l'equilibrio iniziale ci pensa Pica al 27' con un gol da capogiro: Chieffallo imbuca per il suo compagno di squadra, il quale però perde l'equilibrio e si inventa una magia di tacco con cui beffa il portiere biancoceleste. Gli avversari crollano e la Roma infligge il colpo del ko tre minuti più tardi con Gonella. Nella ripresa i giallorossi amministrano il doppio vantaggio e non concedono grandi occasioni alla Lazio. Grazie a questa vittoria i ragazzi di Trombetti blindano il primo posto in classifica e si portano a +6 proprio dai biancocelesti, che però hanno una partita in meno.

Stessa partita ma esito diverso per l'Under 16 di Marco Ciaralli: il derby tra Roma e Lazio, andato in scena a Trigoria, si conclude con un pirotecnico 3-3. I giallorossi iniziano con il piede sull'acceleratore e passano in vantaggio al minuto 13 grazie all'autorete del capitano biancoceleste Ricci. Il raddoppio arriva 180 secondi più tardi e porta la firma di Basile, il quale si libera dalla marcatura avversaria in area e sigla il 2-0 da posizione angolata. Nella seconda metà della prima frazione di gioco la Roma si addormenta e subisce i gol di Schettini Ambrosio (rigore) e Salvati (complice anche l'incertezza dell'estremo difensore giallorosso Carta), che ristabiliscono l'equilibrio all'intervallo. Nella ripresa la Lazio parte meglio e va vicina al tris prima con Ricci e poi con il palo colpito da Schettini Ambrosio, ma a siglare il terzo gol sono i padroni di casa: Dattilo imbuca, sponda di Ferretti e rete di Dos Santos (entrato in campo da cinque minuti). La gioia del 3-2 dura poco e al 65' Sulaj fissa il punteggio sul definitivo 3-3. Il pareggio rallenta la corsa delle due squadre: la Roma sale a 21 punti e resta momentaneamente in terza posizione (-1 dalla vetta occupata dal Bari) insieme a Fiorentina ed Empoli (una partita in meno per entrambe), mentre la Lazio è quinta a quota 18.

Nessuna partita per l'Under 17 di Alessandro Toti, che tornerà in campo il prossimo weekend e giocherà in casa della Fiorentina (terza in classifica). Il campionato è stato fermato per il Torneo dei Gironi, triangolare a cui hanno preso parte ben 61 giovani italiani. La Roma, reduce dalla clamorosa vittoria per 8-0 contro il Pescara, è in testa insieme all'Empoli e in 10 giornate ha messo a referto 25 punti.

L'Under 18 di Mattia Scala soffre più del previsto, ma batte 3-2 il Cagliari ultimo in classifica in occasione della tredicesima giornata di campionato. A inizio gara i sardi spaventano la Roma con una grande chance sciupata da Costa, ma con il passare dei minuti i padroni di casa prendono il controllo del match e mettono a segno tre gol in rapida successione: al 18' Carlaccini sfrutta l'indecisione in uscita di Sarno e sblocca la partita, quattro minuti più tardi Strata raddoppia con una potente conclusione di mancino e al 31' Carlaccini sigla la doppietta personale su uno schema da calcio d'angolo. Nella ripresa la Roma si rilassa eccessivamente e il Cagliari riaccende le speranze con le reti di Costa al 63' e Cardu al 70', ma i giallorossi riescono a mantenere il vantaggio e a portare a casa la gara. In seguito a questa vittoria i capitolini restano al primo posto (27 punti) e allungano a +2 sulla coppia Inter-Cesena, ma entrambe le squadre hanno una partita in meno. Resta ultima, invece, la formazione sarda a quota 4.

Continua il momento nero della Primavera di Federico Guidi, che pareggia 2-2 allo Stadio Tre Fontane contro il Lecce e manca la vittoria per la terza partita consecutiva dopo il pareggio contro l'Inter e la sconfitta contro la Juventus. La Roma parte male e nel primo tempo viene gelata dalla doppietta di Kovac (secondo gol splendido con un'incredibile conclusione di destro sotto l'incrocio dei pali), ma nei minuti di recupero Bah riaccende la speranza con un tiro (deviato) dalla distanza. La ripresa è priva di emozioni, ma i capitolini si svegliano nei venti minuti finali: al 73' Paratici sciupa un'enorme occasione dall'interno dell'area piccola e poco dopo Nardin sigla il definitivo 2-2 dopo l'assist fortuito di Bah. «È stata una partita un po' paradossale, nel senso che la squadra ha espresso un volume di gioco estremamente notevole - il rammarico di Guido ai canali ufficiali del club -. Abbiamo creato tantissimo, ma ci siamo ritrovati sotto di due gol senza che il Lecce avesse passato la metà campo. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione, questo è evidente». Deluso anche Nardin: «Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare ciò che abbiamo creato, facciamo un po' di fatica a segnare. Il Lecce ha sfruttato un'occasione e poi Kovac si è inventato un altro gol. Dobbiamo comunque continuare su questi ritmi, abbiamo un altro passo rispetto agli altri». In seguito a questo pareggio la Roma scivola al quarto posto con 24 punti, mentre i pugliesi salgono in quattordicesima posizione a quota 14.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 17 si è riunita per il Torneo dei Gironi, andato in scena dal 27 al 29 novembre presso il centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello. Il commissario tecnico Daniele Franceschini ha convocato 61 calciatori e nell'elenco erano presenti quattro giocatori della Roma: Giampaolo Bonifazi (difensore), Lorenzo Dal Bon (centrocampista), Gioele Giammattei (centrocampista) e Mattia Guaglianone (centrocampista). Quest'ultimo era l'unico classe 2010 del gruppo, dato che gli altri 60 convocati sono nati nel 2009. I ragazzi sono stati divisi in tre squadre (Nazionale, Selezione A e Selezione B) e si sono affrontati in un triangolare.

I risultati delle partite del weekend