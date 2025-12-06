Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 14 contro il Pescara, U17 e 18 in casa della Fiorentina. La Primavera va a Cesena

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini vuole riscattare la sconfitta casalinga contro il Napoli e domenica è attesa dalla complicata trasferta di Cagliari. Nel weekend giocheranno anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 14 fino ad arrivare alla Primavera.

L'Under 14 di Valerio D'Andrea sta disputando una stagione strepitosa e in sei partite di campionato ha ottenuto altrettanti successi. Dopo il 5-1 rifilato al Perugia, la Roma sarà ospite del Pescara nel big match della settima giornata: i giallorossi si trovano in vetta alla classifica insieme alla Lazio a punteggio pieno (biancocelesti avanti per la differenza reti superiore, ovvero +30 a +29), mentre gli abruzzesi sono terzi e a -3 dalle due romane.

Turno di riposo, invece, per l'Under 15 di Mirko Trombetti in seguito alla vittoria per 2-0 nel Derby della Capitale grazie alla magia di tacco di Pica e alla rete di Gonella. I giallorossi infatti non scenderanno in campo, dato che nel Girone C sono presenti tredici squadre e a turno ognuna di esse avrà a disposizione un weekend libero. Ora tocca alla Roma, che resterà comunque al primo posto in classifica nonostante il riposo: i capitolini sono in testa con 25 punti e la Lazio, che ha una partita in meno e giocherà contro il Napoli, è a quota 19.

Stessa situazione per l'Under 16 di Marco Ciaralli, reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Lazio. La Roma resterà ferma per il turno di riposo e tornerà in campo il prossimo weekend, quando giocherà in casa del Catanzaro (anche l'U15 sfiderà la formazione calabrese). I capitolini sono quarti in classifica con 21 punti (gli stessi di Empoli e Fiorentina, che hanno una partita in meno) e il Bari capolista dista appena una lunghezza, mentre il Catanzaro è penultimo a quota 5 (una vittoria in nove partite).

Riparte il campionato Under 17 dopo lo stop legato al Torneo dei Gironi e la Roma di Alessandro Toti sarà protagonista nel delicatissimo big match in casa della Fiorentina, valido per la dodicesima giornata e in programma domenica alle ore 10. I giallorossi si trovano in prima posizione in coppia con l'Empoli a quota 25 punti e a sole due lunghezze di distanza c'è proprio la Viola.

Anche l'Under 18 di Mattia Scala scenderà in campo al Viola Park (domenica alle ore 12) per affrontare la Fiorentina in occasione della quattordicesima giornata di campionato. Nell'ultima partita i giallorossi hanno portato a casa una faticosa vittoria per 3-2 contro il Cagliari, mentre la squadra toscana ha goduto del turno di riposo. I capitolini guardano tutti dall'alto grazie ai 27 punti (+2 sulla coppia Inter-Cesena, ma entrambe hanno una partita in meno) ottenuti in tredici gare, mentre la Viola è nona a quota 17.

La Primavera di Federico Guidi è chiamata a rialzarsi e ad interrompere la striscia di tre partite consecutive senza vittoria (pareggi con Inter e Lecce e sconfitta con la Juventus). Domenica alle ore 13 la Roma sarà ospite del Cesena e può rappresentare l'occasione giusta per mettersi alle spalle il momento negativo: i giallorossi sono terzi in classifica con 24 punti e a -2 dalla Fiorentina capolista, mentre i bianconeri si trovano in ottava posizione a quota 21.

Tutti gli appuntamenti del weekend