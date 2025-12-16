Primavera, Lulli: "Abbiamo dimostrato chi siamo, ma è solo l'inizio". Litti: "Vittoria che ci serviva"

Dopo la vittoria per 5-0 contro il Monza, ha parlato anche il terzino destro Emanuele Lulli, sottolineando l'importanza del risultato e della prestazione.

"Era la cosa che ci importava di più adesso, prendere i tre punti ma anche fare la prestazione, perché è questo il modo in cui ci alleniamo. È giusto che abbiamo fatto vedere in campo come siamo, perché noi siamo questi. Ma non ci dobbiamo accontentare, ovviamente: questo è solo l'inizio di una grande ascesa. Sono importanti perché mi danno fiducia e dimostrano che il lavoro paga. Bisogna sempre rispondere sul campo e stare tranquilli. Magari all'inizio ero un po' la sorpresa, quindi hanno cercato di prendermi le misure, cercando di non portarmi nel dribbling. Ma devo cercare anche altre soluzioni e non limitarmi al solito dribbling, ma anche, ad esempio, entrando dentro al campo, cercando combinazioni. Devo migliorare anche su questo, ovviamente".

Soddisfazione anche nelle parole del terzino sinistro Marco Litti, che ha evidenziato l'importanza del successo per il morale del gruppo.

"Sicuramente era una vittoria che ci serviva per uscire da questo periodo e l'abbiamo fatto tutti insieme, da squadra. Un'ottima vittoria, risultato giusto. Peccato, perché se avessimo fatto gol subito avremmo raddoppiato e chiuso la partita, però l'importante era vincerla. Io cerco di fare sempre il massimo sul campo e di ripagare il mister e la squadra con le prestazioni".

(asroma.com)