Primavera, Guidi: "Finalmente il campo ci ha dato ragione. Non ci siamo fatti abbattere dai risultati"

Una vittoria schiacciante per ritrovare il sorriso e la convinzione. La Roma Primavera travolge il Monza 5-0 e il tecnico Federico Guidi, a fine partita, esprime tutta la sua soddisfazione per una prestazione che dà finalmente un senso al grande lavoro svolto dalla squadra.

L'allenatore giallorosso ha elogiato la produzione offensiva e l'atteggiamento di tutto il gruppo, sottolineando come il risultato, questa volta, abbia rispecchiato la mole di gioco creata. "Sono stati bravi a lavorare su loro stessi, non facendosi abbattere dai risultati," ha dichiarato Guidi. Ecco le sue parole complete:

"Sì, siamo contenti perché finalmente il campo ha dato un senso a quello che la squadra sta facendo. Oggi c'è stata, come tante altre volte, grandissima produzione offensiva. Il primo tempo, il dispiacere nasceva proprio perché è finito uno a zero: i ragazzi meritavano di essere già tranquilli dentro lo spogliatoio. Però devo dire che sono state risposte positive da tutti: da quelli che hanno iniziato, da chi è subentrato, dall'atteggiamento di quelli che non hanno giocato. Da come la squadra voleva uscire, sembrava una squadra in crisi, ma la prestazione non era mai mancata. Quindi sono stati bravi a lavorare su loro stessi, come squadra e come singolo, non facendosi abbattere dai risultati, ma hanno creduto in quello che stanno facendo. Quindi c'è tanta soddisfazione". Ha proseguito il tecnico: "Soprattutto dal punto di vista della mentalità, non era una partita semplice. Perché quando sei dei ragazzi in formazione, è chiaro che vieni da cinque partite in cui non riesci a vincere e tanti si fanno travolgere dalle difficoltà, oppure incominciano a mettere dei punti di domanda su ciò che fanno o smettono di credere in quello per il quale stanno lavorando. Invece la squadra è coesa, sa dove vuole arrivare, crede fermamente in quello che fa e lo vedo nel lavoro quotidiano. Quindi c'è tanta soddisfazione, perché questa è la strada. Noi dobbiamo insistere su questo tipo di prestazione: oggi la prestazione è stata coniugata con il risultato".

(asroma.com)