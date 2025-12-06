Primavera, Guidi: "Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri. Contro il Cesena partita estremamente complicata" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Cesena, valido per la quattordicesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 13. Ecco le sue dichiarazioni. Sulle ultime prestazioni dei giallorossi: “Abbiamo analizzato le prestazioni fatte rivedendo più volte la partita, quindi sia in termini di singoli sia di squadra, e anche attraverso i dati, che ci hanno dato conferma delle sensazioni dell’occhio. Sono state prestazioni fatte bene, ma c'è una costante in cui dobbiamo migliorare: negli ultimi 30 metri, pur creando molteplici occasioni, non siamo stati bravi a finalizzare. Questo è il trend che ci ha contraddistinto”.

Che partita sarà contro il Cesena?

“Estremamente complicata. Il Cesena ha il miglior attacco e in casa ha fatto più punti di tutti. Si tratta di una squadra dinamica, fisica, che sa attaccare la profondità, pericolosissima sui tiri da fuori e sulle palle inattive. Hanno armi estremamente pericolose, ma dobbiamo essere bravi a fare una prestazione da Roma: dobbiamo volere la palla senza commettere gli errori tecnici fatti nell'ultima partita, che ci hanno tolto la possibilità di dare continuità al nostro possesso e velocità alla manovra. Dobbiamo essere ancora più efficaci e pericolosi”.

Come ha ritrovato Arena e Maccaroni?

“Contenti e in fiducia per il percorso al Mondiale. Siamo contenti, si sono espressi bene e hanno vinto una medaglia di bronzo che dà loro grandissima consapevolezza e autostima. Durante la settimana hanno fatto molto bene ma non avevo dubbi, dato che si tratta di due ragazzi che hanno enormi potenzialità tecniche e fisiche”.

