LIVE - Primavera, CESENA-ROMA 0-0: ammonito Terlizzi

Dopo tre partite consecutive senza vittorie, la Roma Primavera di Federico Guidi cerca il riscatto in trasferta. Alle ore 13:00, i giallorossi scendono in campo contro il Cesena nella sfida valida per la 14ª giornata di campionato. Un match importante per la classifica: la Roma, terza a 24 punti, vuole tornare a correre per non perdere terreno dalla vetta, mentre i padroni di casa, ottavi a quota 21, cercano il sorpasso. Di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CESENA (4-3-1-2): Fontana; Biguzzi, Casadei, Kebbeh, Ridolfi; Domeniconi, Carbone, Bertaccini, Mattioli; Wade, Galvagno.
A disp.: Dorigo, Gasperini, Baietta, Zaghini, Marini, Rossetti, Sanaj, Poletti, Berti, Casadei E., Ricci.
All.: Nicola Campedelli.
ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Mirra, Terlizzi, Nardin; Marchetti, Romano, Bah, Sangaré; Della Rocca, Di Nunzio; Morucci.
A disp.: De Marzi, Litti, Seck, Almaviva, Sugamele, Cama, Panico, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.
All.: Federico Guidi.
Arbitro: Gianluca Renzi. Assistenti: Giovanni Boato - Leonardo Tesi.
LA CRONACA
12' - Ci prova Della Rocca dalla distanza, ma la sua conclusione è debole e si spegne sull'esterno della rete.
8' - Arriva il primo giallo del match: ammonito Terlizzi per un duro intervento in ritardo su Domeniconi.
4' - Primo squillo della partita firmato da Terlizzi, la cui conclusione da fuori area termina alta sopra la traversa.
1' - Fischio d'inizio a Cesena: prende il via la sfida tra i padroni di casa e la Roma.