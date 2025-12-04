La Roma blinda il talento Basile: primo contratto da professionista fino al 2028 (FOTO)

La Roma blinda il suo futuro e mette nero su bianco la fiducia in uno dei talenti più promettenti del suo settore giovanile: Emmanuel Basile. Il giovane attaccante, classe 2010, ha firmato in questi giorni il suo primo contratto da professionista con il club giallorosso, legandosi alla Roma fino al 2028.

Soprannominato "Mister 100 gol", Basile è arrivato a Trigoria la scorsa estate dalla F6 Academy di Salerno, dove si era messo in luce segnando la cifra record di 107 reti in una sola stagione. L'impatto con il mondo Roma è stato altrettanto importante: tripletta all'esordio con l'Under 15 e, più recentemente, il sigillo nel derby vinto contro la Lazio.

A celebrare la firma è stata anche la sua ex società, la F6 Academy, che sui social ha voluto fare i complimenti al ragazzo: "Stai facendo passi da gigante e noi siamo sempre contenti per quello che fai".





