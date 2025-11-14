Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 in casa della Juve Stabia, U17 contro il Lecce. L'U18 sfida il Sassuolo a Trigoria

LAROMA24.IT - Giorni di relax per la Roma di Gian Piero Gasperini, che tornerà in campo il 23 novembre alle ore 15 in casa della Cremonese. La sosta per le nazionali ha interrotto Serie A e campionato Primavera, ma le altre formazioni del settore giovanile non si fermano (esclusa l'Under 14) e sono pronte a giocare in questo weekend.

Riposo per l'Under 14 di Valerio D'Andrea, reduce dalla splendida vittoria per 6-1 contro la Vis Pesaro. I giallorossi infatti non scenderanno in campo, dato che nel Gruppo 6 sono presenti nove squadre e a turno ognuna di esse avrà a disposizione un weekend libero. Ora tocca alla Roma, che resterà comunque al primo posto in classifica nonostante il riposo: i capitolini sono in testa con 12 punti e la Lazio, che ha una partita in meno e giocherà domenica contro il Pineto, in caso di vittoria potrebbe soltanto agganciare i giallorossi. I ragazzi di D'Andrea torneranno in campo il 23 novembre e saranno ospiti dell'Ascoli (momentaneamente quinto).

Impegno in trasferta per l'Under 15 di Mirko Trombetti, che ha riscattato la sconfitta contro la Fiorentina con una vittoria per 1-0 contro il Lecce. La Roma affronterà domenica alle ore 10:30 la Juve Stabia e lo farà da prima in classifica: i capitolini si trovano in vetta con 19 punti e la coppia formata da Lazio (una gara in meno) e Fiorentina è lontana tre lunghezze. I campani, invece, stanno faticando moltissimo e sono ultimi con un solo punto in sette gare, il secondo peggior attacco (4 gol fatti) e la seconda peggior difesa del torneo (19 reti subite).

Stessa trasferta per l'Under 16 di Marco Ciaralli, che affronterà nella giornata di domenica la Juve Stabia. La Roma, reduce da tre risultati utili consecutivi, è quinta in classifica a quota 17 punti (gli stessi della Lazio quarta) e la prima posizione, occupata dal trio Empoli-Fiorentina-Bari, è a -1. Da specificare che sia i biancocelesti sia gli azzurri hanno una gara in meno. Come in U15, anche in questo campionato la squadra campana è ultima con 3 punti in 7 partite (una sola vittoria), il peggior attacco (un gol segnato) e la terza peggior difesa del torneo (15 reti).

Match lontano dalle mura casalinghe anche per l'Under 17 di Alessandro Toti: domani alle ore 11:30 giocherà in trasferta a Lecce in occasione della decima giornata del Girone C. Nell'ultimo turno la Roma ha vinto per 2-0 il Derby della Capitale contro la Lazio grazie al rigore di Guaglianone e al colpo di testa di Dal Bon e ha blindato il primo posto in classifica a 21 punti (+2 sull'Empoli secondo). Lo scorso weekend la formazione pugliese ha strapazzato per 1-6 il Frosinone e si trova in ottava posizione a quota 12.

Gioca al 'Campo Agostino Di Bartolomei', invece, l'Under 18 di Mattia Scala: domenica alle ore 11 arriva a Trigoria il Sassuolo in vista dell'undicesima giornata di campionato. La Roma vuole dare continuità alla fondamentale vittoria per 0-1 contro la Lazio firmata dall'autorete di Buonafede e in casa è ancora imbattuta (3 successi e un pareggio). La classifica è cortissima: i giallorossi sono quarti con 21 punti come Genoa e Cesena (una partita in meno), ma il Napoli capolista dista solo una lunghezza. Il Sassuolo, reduce da quattro gare senza vittoria, si trova in dodicesima posizione a quota 11.

Come la squadra di Gasperini, anche la Primavera di Federico Guidi resterà a riposo a causa della sosta per le nazionali. I giallorossi hanno interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive senza subire gol in seguito all'1-1 contro l'Inter (il pareggio dei nerazzurri è arrivato al 94') di domenica scorsa e sabato 22 novembre alle ore 13 saranno attesi dal big match in casa della Juventus. I capitolini sono scivolati al secondo posto in classifica con 23 punti (-1 dalla Fiorentina capolista), mentre i bianconeri sono tredicesimi a quota 15.

I calciatori della Roma in Nazionale

L'Italia Under 18 del commissario tecnico Massimiliano Favo è impegnata nel Mondiale U17 in Qatar e ha chiuso il Gruppo A con 9 punti davanti a Sudafrica (4), Qatar (2) e Bolivia (1). Per la prima volta nella storia delle selezioni giovanili gli Azzurrini hanno terminato un girone della Coppa del Mondo a punteggio pieno e ai sedicesimi di finale incontreranno la Repubblica Ceca (terza nel Gruppo I): la partita andrà in scena sabato 15 novembre (ore 16 locali/14 italiane) sul campo 1 dell’Aspire Zone di Doha e sarà trasmessa da Rai Sport. Nella lista dei convocati sono presenti i romanisti Antonio Arena (attaccante classe 2009 della Primavera) e Valerio Maccaroni (centrocampista dell'Under 18), i quali hanno messo il loro timbro nell'ultima gara del girone contro il Sudafrica (vittoria per 3-1): un gol e un assist per il centravanti e due passaggi vincenti per la mezzala. “È sempre un onore indossare questa maglia – le parole di Arena ai canali della FIGC – e partecipare al Mondiale lo rende ancora più speciale. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo in ogni partita per provare a vincere questa competizione. Siamo un gruppo affiatato e lavoriamo in funzione di un unico obiettivo: arrivare in finale”. Successivamente si è soffermato sulla sua giovane carriera iniziata a Sydney (città in cui è nato): “Mi sono sempre divertito a giocare a calcio e quando le cose sono diventate più serie, io e la mia famiglia abbiamo deciso che sarei venuto in Europa per provare una nuova esperienza. Il calcio è dedizione, sacrificio e passione”.

Esordio perfetto dell'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini nella prima fase delle qualificazioni (dal 12 al 18 novembre) all'Europeo di categoria. Gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo 9, hanno battuto la Moldova al debutto con un devastante 8-0 con quattro reti per tempo: Federico Nardin (difensore della Roma Primavera) è partito dal 1' nel ruolo di terzino destro ed è stato sostituito all'intervallo, mentre il centrocampista giallorosso Alessandro Di Nunzio è rimasto a riposo in panchina. Ora gli Azzurrini sono attesi da altre due gare contro Bosnia ed Erzegovina (domani alle 15.50 allo Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania) e Polonia (martedì 18 alle 15 allo Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania).

L'Italia Under 20 del ct Carmine Nunziata torna in campo per le amichevoli contro Portogallo (oggi alle ore 18.30 allo stadio ‘Torquato Bresciani’ di Viareggio) e Germania (lunedì 17 novembre alle 15 a Oliva). Cristian Cama (difensore della Roma Primavera e unico classe 2007 presente nel gruppo della Nazionale) era stato convocato per il doppio impegno, ma ha dovuto rinunciare alla chiamata a causa di un infortunio e il suo posto è stato preso da Filippo Pagnucco della Juventus.

Tutti gli appuntamenti del weekend