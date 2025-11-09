Primavera, Seck: "Abbiamo sbagliato a chiuderci, dovevamo cercare il secondo gol" (VIDEO)



C'è rammarico nelle parole del difensore della Roma Primavera, Mohamed Seck, dopo il pareggio per 1-1 contro l'Inter, arrivato a causa di un gol subito al 94'. Il giocatore ha analizzato la prestazione della squadra, in un pareggio che interrompe anche la striscia di cinque partite consecutive senza subire reti.

Qual è stato l'errore principale della squadra oggi?

“Abbiamo sbagliato per il fatto di non provare a fare subito il secondo goal, di chiuderci dietro. Questo è stato un errore perché loro tecnicamente davanti erano bravi e il fatto che ci han tenuti dentro la nostra area sicuramente non ci ha favorito".

Se il goal fosse arrivato prima del 94º, secondo te la squadra avrebbe reagito, sarebbe tornata ad essere propositiva in campo?

“Sicuramente sì, perché dopo che abbiamo preso il gol al 90’ c’è stata subito un'occasione. Però abbiamo sbagliato, come ripeto, ad abbassarci, perché secondo me se non ci abbassavamo poteva venire anche 2-0 o 3-0. Però è andata così".

Dopo cinque vittorie senza subire goal, oggi il pareggio al 94º. Quanto ti dispiace da difensore, oltre al pareggio, anche aver subito goal?

“Sicuramente mi dispiace davvero tanto, perché non era mai successo non prendere gol per cinque partite di seguito. Però sicuramente questo ci verrà da insegnamento e ora pensiamo alle altre partite, ora c'è la Juventus. Speriamo di far bene”.

(asroma.com)

