Primavera, ROMA-LECCE: le formazioni UFFICIALI. Tornano titolari Sangaré, Della Rocca e Almaviva (VIDEO)

La Roma Primavera cerca il riscatto dopo il pareggio contro l'Inter e la sconfitta contro la Juventus e oggi alle ore 13 affronta il Lecce allo Stadio Tre Fontane in occasione della tredicesima giornata di campionato. I ragazzi di Federico Guidi sono scivolati al terzo posto in classifica con 23 punti (-2 dalla Fiorentina capolista), mentre i pugliesi sono quindicesimi a quota 13.

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Lulli, Romano, Bah, Sangaré; Della Rocca, Almaviva; Morucci.

All.: Guidi.

All.: Schipa.

Arbitro: Di Loreto. Assistenti: Andriambelo - Petrov.

12:38 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Guidi.

