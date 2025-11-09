Primavera, Guidi: "L'Inter ha meritato il pari. Mi sono arrabbiato, non siamo stati propositivi"

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca, non tanto per il risultato in sé, quanto per l'atteggiamento della squadra. È questa l'analisi lucida e critica del tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi, al termine dell'1-1 interno contro l'Inter, maturato con un gol subito al 94'.

"Il pareggio per quello che abbiamo visto in campo è il risultato più giusto", ha ammesso Guidi ai canali ufficiali del club. La rabbia del tecnico, però, è rivolta alla mentalità dei suoi ragazzi dopo il vantaggio iniziale: "La squadra ha iniziato molto bene, abbiamo sfiorato il 2-0, poi abbiamo pensato di lasciare la palla all’Inter ed è il motivo per cui mi sono arrabbiato negli spogliatoi. La nostra mentalità deve essere quella di essere propositivi".

Guidi ha sottolineato come, pur senza concedere grandi occasioni, la squadra si sia adagiata: "L’Inter ha qualità e ha meritato il pareggio. Il dispiacere nasce per il gol al 94’ e per aver pensato dopo il nostro gol di difendere con ordine piuttosto che avere una mentalità propositiva".

(asroma.com)

