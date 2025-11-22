Primavera, Guidi: "Dobbiamo migliorare nella finalizzazione" - Mirra: "Puniti da un episodio. Il gol? Un avversario ha ostacolato De Marzi" (VIDEO)

La Roma Primavera cade in casa della Juventus e perde 1-0 a causa della rete realizzata da Rizzo al minuto 77, interrompendo così la striscia di sei partite senza sconfitta (5 vittorie e 1 pareggio). Al termine della gara l'allenatore Federico Guidi e il capitano Jacopo Mirra hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

GUIDI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Sono soddisfatto della prestazione della squadra, la Juventus ha talento e grande qualità tecnica. Per lunghissimi tratti della partita siamo stati bravi a creare occasioni e a concedere veramente poco. Al di là del risultato, che chiaramente dispiace, c’è da dire bravi ai ragazzi per la prestazione dei ragazzi. Poi è chiaro che ci siano cose da migliorare, dovevamo essere più abili nella finalizzazione. Questo sono cose di campo, è normale che ci siano cose da limare ma fa parte del percorso di crescita. Vuol dire che i ragazzi hanno ampi margini di miglioramento”.

In cosa dovete migliorare?

“A volte siamo stati poco lucidi nella scelta, siamo stati tanto altruisti anche quando eravamo soli davanti al portiere. Dobbiamo migliorare, la squadra produce un volume di gioco notevole e dobbiamo essere bravi a finalizzare. Quando produci tante occasioni in casa della Juventus, è sinonimo che la prestazione sia stata fatta nella direzione giusta”.

MIRRA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Abbiamo improntato la partita nel modo giusto, siamo stati per larghi tratti nella loro metà campo, siamo stati puniti da un episodio su calcio d'angolo. Ci rimane l'amaro in bocca, ma in settimana analizzeremo la partita. Quando il giocatore della Juventus ha tirato c’era un giocatore che ostacolava De Marzi, anche a noi dal campo ci è sembrato così ma l’arbitro e il guardalinee hanno fatto questa scelta. Noi ci portiamo a casa ciò che abbiamo fatto di buono in fase di possesso, abbiamo concesso poco. Questo episodio ci ha punito, però la partita è andata abbastanza bene”.