Primavera, BOLOGNA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Torna Zelezny in porta, Paratici guida l'attacco

02/11/2025 alle 14:43.
Torna in campo la Roma Primavera e oggi alle ore 15 affronta il Bologna nel match valido per la decima giornata di campionato. I giallorossi stanno vivendo un momento d'oro e sono reduci da quattro vittorie di fila senza subire gol, grazie alle quali hanno scalato la classifica fino alla vetta. I felsinei, invece, si trovano al decimo posto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA:
A disp.:
All.: Morrone.

ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Sangaré, Romano, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Paratici.
A disp.:
All.: Guidi.

Arbitro: Zoppi. Assistenti: Sicurello - Marchese.

PREPARTITA

14:24 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.