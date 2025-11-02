Primavera, BOLOGNA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Torna Zelezny in porta, Paratici guida l'attacco

Torna in campo la Roma Primavera e oggi alle ore 15 affronta il Bologna nel match valido per la decima giornata di campionato. I giallorossi stanno vivendo un momento d'oro e sono reduci da quattro vittorie di fila senza subire gol, grazie alle quali hanno scalato la classifica fino alla vetta. I felsinei, invece, si trovano al decimo posto.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA:
A disp.:
All.: Morrone.
ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Sangaré, Romano, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Paratici.
A disp.:
All.: Guidi.
Arbitro: Zoppi. Assistenti: Sicurello - Marchese.
PREPARTITA
14:24 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
⚽️ Alle 15:00 affrontiamo il Bologna in trasferta ?
1️⃣1️⃣ Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Sangaré, Romano, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Paratici
Forza ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/2FWMTwccfc
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2025