Mondiale Under 17, Austria-Italia 2-0: gli Azzurrini si fermano in semifinale. Maccaroni e Arena in campo nella ripresa

Termina in semifinale il sogno degli Azzurrini nel Mondiale Under 17. Al Campo 5 dell'Aspire Zone di Doha è andata in scena la partita tra Austria e Italia e si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore della nazionale austriaca: a decidere la sfida è stata la doppietta messa a segno da Moser nella ripresa (in gol al 57' e al 92'). Poco spazio concesso dal ct Favo ai due calciatori della Roma Antonio Arena (Primavera) e Valerio Maccaroni (Under 18): il primo è entrato in campo al minuto 82 al posto di Amihere, mentre il secondo ha rimpiazzato Prisco al 69'. Gli Azzurrini hanno chiuso la semifinale in dieci uomini a causa del rosso diretto sventolato a Borasio al 92' per un fallo da ultimo uomo. L'Austria vola in finale, dove affronterà la vincente di Portogallo-Brasile. Il percorso dell'Italia, invece, si ferma a un passo dall'ultimo atto della competizione.