Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 in casa della Fiorentina, U18 e Primavera contro il Bologna

LAROMA24.IT - Dopo la vittoria per 2-1 nel turno infrasettimanale contro il Parma, la Roma di Gian Piero Gasperini è attesa dal big match a San Siro contro il Milan in occasione della decima giornata di Serie A. Nel weekend scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso, a partire dall'Under 15 fino ad arrivare alla Primavera.

Nessun impegno per l'Under 14 di Valerio D'Andrea. La formazione giallorossa è reduce dalla clamorosa vittoria per 1-7 in casa della Sambenedettese ed è prima in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. Appaiata alla Roma c'è la Lazio, che attualmente è seconda per la differenza reti inferiore (+13 per i giallorossi e +12 per i biancocelesti). Il prossimo appuntamento per l'U14 sarà sabato 8 novembre alle ore 15 a Trigoria contro la Vis Pesaro, sesta con 3 punti in 2 partite.

Torna in campo, invece, l'Under 15 di Mirko Trombetti dopo la sosta. Il prossimo avversario della Roma sarà la Fiorentina e la gara, valida per la settima giornata del Girone C, andrà in scena domenica al Viola Park alle ore 12:30. I capitolini sono in testa alla classifica da imbattuti (5 vittorie e 1 pareggio) con 16 punti e si trovano a +3 dalla coppia Lazio-Lecce e a +4 proprio dalla squadra toscana. Intanto Enrico Battisti, commissario tecnico dell'Italia U15, ha organizzato diversi stage per valutare i migliori talenti nati nel 2011: il 16 ottobre è andato in scena a Novarello il raduno del Nord, il 23 ottobre al Centro Tecnico Federale di Catanzaro si è svolta la selezione territoriale dell’area Sud e il 30 ottobre a Coverciano la selezione del Centro-Nord. Il prossimo appuntamento sarà il 6 novembre a Roma per quella del Centro.

Stesso impegno per l'Under 16 di Marco Ciaralli, ferma dal 19 ottobre per la sosta: come l'U15, domenica alle ore 14:15 sarà attesa dalla complicatissima trasferta a Firenze contro la Fiorentina. Si tratta di una sfida davvero fondamentale in chiave classifica: la Viola è seconda con 14 punti, mentre i capitolini si piazzano al terzo posto a -1 dai toscani e a -3 dalla Lazio capolista.

Stop per l'Under 17 di Alessandro Toti, reduce dall'incredibile vittoria per 1-6 in casa del Catanzaro grazie alle reti di Rialti, Corredera, Di Mascio, Giammattei (doppietta) e Martellucci. La prossima partita dei giallorossi sarà la sfida più attesa dell'anno: il 9 novembre alle ore 15 andrà in scena a Trigoria il Derby della Capitale contro la Lazio. La Roma è prima in classifica con 18 punti in 7 giornate (+2 dall'Empoli secondo e +3 dal Palermo terzo), mentre la Lazio (imbattuta da 6 giornate dopo il ko casalingo contro il Bari all'esordio e reduce da tre pareggi consecutivi contro Empoli, Napoli e Fiorentina) è sesta a quota 12.

L'Under 18 di Mattia Scala vuole riscattarsi dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita in casa del Genoa e ha l'opportunità di voltare pagina nel match casalingo contro il Bologna, valido per la nona giornata di campionato e in programma domani alle ore 11:30. I giallorossi hanno perso la vetta della classifica e sono a -1 dal Grifone capolista (18 punti), ma Trigoria ha rappresentato il fortino dei capitolini e in tre partite sono arrivate altrettante vittorie. La sfida non sarà facile e rappresenta uno scontro ad alta quota, dato che il Bologna è quarto (appaiato al Napoli terzo) a 16 punti. La Roma può sfruttare le difficoltà dei felsinei in trasferta, dove hanno collezionato 2 successi e 2 sconfitte.

Stesso avversario per la Primavera di Federico Guidi, che domenica alle ore 15 affronterà il Bologna in trasferta in occasione della decima giornata di campionato. I giallorossi sono in un momento di forma strepitoso e grazie al 2-0 rifilato al Torino hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva senza subire gol. Reduce da sei successi negli ultimi sette turni, la Roma è ora in vetta alla classifica (insieme al Genoa) a quota 19 punti, mentre la formazione felsinea è nona a 13.

Intanto il 27 ottobre è ufficialmente iniziata la preparazione dell'Italia Under 18 in vista del Mondiale Under 17, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Gli Azzurrini del commissario tecnico Massimiliano Favo sono stati inseriti nel Gruppo A e affronteranno Qatar (lunedì 3 novembre alle ore 18.45 locali/16.45 italiane in diretta su Rai Sport), Bolivia (giovedì 6 novembre alle ore 15.30 locali/13.30 italiane in diretta su Rai Sport) e Sudafrica (domenica 9 novembre alle ore 18.45 locali/16.45 italiane in diretta su Rai Sport). Il ct della Nazionale ha convocato due calciatori della Roma e si tratta del centravanti Antonio Arena e del centrocampista Valerio Maccaroni, i quali non saranno rispettivamente a disposizione della Primavera di Guidi e dell'Under 18 di Scala.

Nell'Italia Under 16 è stato convocato soltanto un giocatore giallorosso ed è il difensore Lorenzo Dattilo (Roma Under 16). Gli Azzurrini del ct Manuel Pasqual affronteranno l'Ucraina in una doppia amichevole in programma il 4 (ore 15) e il 6 novembre (ore 11) a Coverciano. Sono ben quattro, invece, i calciatori della Roma Primavera chiamati dall'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini per lo stage dal 2 al 4 novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in vista della prima fase delle qualificazioni europee (in programma dal 12 al 18 novembre in Sicilia): si tratta dei difensori Cristian Cama, Emanuele Lulli e Federico Nardin e del centrocampista Alessandro Di Nunzio.

Tutti gli appuntamenti del weekend