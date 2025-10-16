Settore giovanile, cade l'imbattibilità della Roma Under 17: il Palermo vince 1-0, ma i giallorossi restano in vetta

La Roma Under 17 dice addio all'imbattibilità e interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive in campionato. Dopo aver trionfato per 0-3 contro l'Avellino, 3-1 contro il Frosinone, 0-2 contro la Juve Stabia, 5-3 contro l'Empoli e 4-1 contro il Bari domenica scorsa, i ragazzi di Alessandro Toti cadono nel recupero della quinta giornata del Girone C e perdono 1-0 in casa del Palermo. La gara fu spostata poiché la Roma aveva quattro calciatori impegnati con la Nazionale (Giampaolo Bonifazi, Cristian Cioffi, Gioele Giammattei e Mattia Guaglianone) in Estonia nel primo turno delle qualificazioni all'Europeo Under 17 e si è giocata questa mattina alle ore 10:30. A decidere la partita odierna è l'attaccante classe 2009 Enea Platania, il quale regala la vittoria ai rosanero con un gol in avvio di secondo tempo. La sconfitta interrompe il percorso netto della Roma, ma la classifica resta invariata: i giallorossi si confermano in vetta con 15 punti in 6 giornate, mentre il Palermo sale al secondo posto e si porta a -4 (con una partita in meno) dai capitolini.