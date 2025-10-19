Roma Primavera, Guidi: "I ragazzi meritano tanti complimenti, ma è solo l'inizio"

Al termine della vittoria della Roma Primavera sul Cagliari, con il risultato di 3-0, mister Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

"La prestazione è molto buona, ottima per lunghi tratti della partita, e si sono evidenziati quei miglioramenti di cui ti parlavo nel pre-gara, perché hanno dato continuità a ciò che stanno facendo vedere negli allenamenti. Oggi hanno risposto sul campo e penso che il risultato potesse essere anche molto più ampio, perché abbiamo costruito con grande qualità e continuità. Siamo estremamente soddisfatti di quello che la squadra ha fatto: meritano tanti complimenti, ma è solo un inizio. Questa è la strada tracciata che dobbiamo continuare a percorrere alla massima velocità".

C’è tutta la filosofia di Guidi in questa partita.

"Sì, ma è la filosofia per far crescere i giovani, che devono avere una mentalità da protagonisti e la voglia di avere la palla. Più hanno la palla, più migliorano, e questo serve per prepararli al calcio dei grandi, soprattutto per palcoscenici straordinari come l’Olimpico. È chiaro che devono avere questo tipo di mentalità. I ragazzi lo stanno capendo e penso che abbiano ancora tanti margini di miglioramento, sia dal punto di vista tecnico, tattico che fisico. È veramente bello lavorare quotidianamente con loro, perché stanno facendo vedere notevoli progressi".

(asroma.com)

