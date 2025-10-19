Roma Primavera, De Marzi: "Il nostro obiettivo era fare tre punti e una bella prestazione"

Giorgio De Marzi, portiere della Roma Primavera, ha parlato ai canali del club giallorosso al termine della vittoria sul Cagliari. Ecco le sue parole:

"Il nostro obiettivo oggi era portare a casa i tre punti, ma soprattutto fare una bella prestazione come abbiamo fatto. Nella sosta, come aveva detto il mister ieri, abbiamo spinto parecchio, siamo andati bene. Quindi è una grande soddisfazione per noi portare a casa i tre punti e cercare di continuare su questo andazzo".

Quasi 90 minuti da spettatore, ma due interventi decisivi. I grandi portieri sono questi?

"Secondo me sì. La difesa è stata molto brava, sempre molto attenta. Siamo belli solidi dietro. È normale che in queste squadre molto solide tu possa avere meno occasioni per fare parate, però quando c’è l’occasione ti devi far trovare pronto".

Il mister ti chiede molto di costruire dal basso. Quanto ti completa questo come portiere?

"Tantissimo. Soprattutto adesso, in questo momento storico del calcio, è fondamentale saper giocare con i piedi, l'impostazione, essere amalgamati con tutta la squadra. Sono molto contento di far parte di questo gruppo e il mister ci ha aiutato molto, al gruppo di noi portieri, a lavorare su questo aspetto".

(asroma.com)

