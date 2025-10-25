Primavera, ROMA-TORINO 1-0 (13' aut. Pellini): segui in tempo reale. Giallorossi in vantaggio grazie a un autogol su cross di Della Rocca

Torna in campo la Roma Primavera e oggi alle ore 15 affronta il Torino a Trigoria in occasione della nona giornata di campionato. I giallorossi stanno vivendo un momento davvero positivo e sono reduci da tre vittorie consecutive senza subire gol. I capitolini si trovano al quinto posto in classifica con 16 punti, mentre i granata sono sedicesimi a quota 7.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Lulli, Romano, Bah, Marchetti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena

A disp.: Stomeo, Litti, Almaviva, Nardin, Zinni, Arduini, Sugamele, Scacchi, Cama, Paratici, Forte.

All.: Guidi.

TORINO: Sivierio; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis, Liema Olinga, Acquah, Kugyela; Sabone, Percium; Gabellini.

A disp.: Santer, Ferraris, Zeppieri, Barranco, Perez, Conzato, Sandrucci, Kirilov, Gatto, Brzyski, Carvalho.

All.: Baldini.

Arbitro: Cappai. Assistenti: Citarda - Di Dio.

Marcatori: 13' aut. Pellini.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

13' - ROMA IN VANTAGGIO! Della Rocca supera Zaia sul lancio di Mirra, crossa e Pellini devia nella propria porta realizzando un goffo autogol.

10' - Fase di studio del match.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

14:49 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Guidi.

⚽️ Alle 15:00 affrontiamo il Torino al Tre Fontane ?



1️⃣1️⃣ De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Lulli, Romano, Bah, Marchetti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena



Forza ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/mLH5moQbJl — AS Roma (@OfficialASRoma) October 25, 2025



