Primavera, ROMA-CAGLIARI 3-0: terzo successo consecutivo per i giallorossi, ora al terzo posto con 16 punti (FOTO e VIDEO)

Prosegue la marcia della Roma Primavera, che ottiene il suo terzo successo consecutivo battendo il Cagliari con un netto 3-0. Una vittoria convincente che proietta i ragazzi di Federico Guidi al terzo posto in classifica a quota 16 punti. I giallorossi hanno ipotecato la partita già nel primo tempo, andando a segno con Sangaré e con un calcio di rigore trasformato da Della Rocca. Nella ripresa, il gol del classe 2009 Arena ha chiuso definitivamente i conti. Nel finale, il punteggio avrebbe potuto essere anche più rotondo, con Scacchi che ha fallito un calcio di rigore.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Nardin; Sangaré, Arduini, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.

A disp.: Marcaccini, Marchetti, Litti, Zinni, Cama, Terlizzi, Almaviva, Sugamele, Paratici.

All.: Guidi.

CAGLIARI: Kehayov; Marini, Franke, Cogoni; Roguski, Tronci, Pibiri, Malfitano, Grandu; Hamdaoua, Cardu.

A disp.: Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Sulev, Correnti, Sabino Russo, Costa.

All.: Pisano.

Arbitro: Luongo. Assistenti: Monaco - Scarpati.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

94' - Termina il match.

90' - De Marzi para la punizione del Cagliari. Si resta sul 3-0.

88' - Giallo per Mirra, che rischia tanto commettendo fallo proprio al limite dell'area.

82' - Nel Cagliari escono Marini e Tronci, mentre entrano Pintus e Vargiu.

80' - Scacchi sbaglia dal dischetto! Kehayov intuisce e para il secondo rigore di giornata. L'attaccante si era procurato il penalty dopo un'azione personale in cui era stato steso da Pibiri.

74' - Doppio cambio per la Roma: escono Della Rocca e Arena, entrano Forte e Paratici.

68' - Grande occasione per Marchetti! Il neo-entrato, servito da un cross di Lulli, spreca da ottima posizione calciando alto.

67' - Altre due sostituzioni per la Roma: entrano Marchetti e Terlizzi al posto di Sangaré e Nardin.

66' - Brivido per la difesa giallorossa. Seck si fa sorprendere da Hamdaoua, ma De Marzi è attento e in uscita bassa sventa il pericolo.

64' - Prova subito a lasciare il segno il neo-entrato Costa, ma la sua conclusione dal limite dell'area è debole e centrale, facile preda per De Marzi che blocca in sicurezza.

62' - Clamorosa palla gol sprecata dalla Roma. Su una respinta corta della difesa sarda, Marini ha l'occasione per calciare da ottima posizione ma sbaglia completamente la conclusione, spedendo alto. Intanto il Cagliari opera un triplo cambio: entrano Doppio, Costa e Sulev al posto di Cardu, Franke e Malfitano.

60' - Cartellino giallo per Buba Sangaré. L'esterno giallorosso finisce sul taccuino dell'arbitro per un intervento irregolare.

57' - Arriva il primo cambio per la Roma: Guidi inserisce Scacchi al posto di Bah.

54' - TRIS DELLA ROMA! GOL INCREDIBILE DI ARENA SU ASSIST DEL PORTIERE! Dalla sua area, De Marzi lancia lungo per Antonio Arena che scatta sul filo del fuorigioco, approfittando di una dormita colossale della difesa del Cagliari. L'attaccante classe 2009 si presenta a tu per tu con Kehayov e con freddezza lo batte, siglando il 3-0.

53' - Palo di Sangaré. Roma a un passo dal terzo gol. L'esterno riceve palla in area, converge sul destro e lascia partire un tiro potente sul primo palo che si stampa sul legno a portiere battuto.

51' - Ancora un grande recupero palla di Bah a centrocampo. Il numero 8 serve subito in profondità Arena, la cui conclusione di prima intenzione viene però neutralizzata da una buona uscita di Kehayov.

48' - Ammonizione per Bah.

46' - Riparte il match.

Primo tempo

46' - Fine primo tempo: Roma in vantaggio 2-0 sul Cagliari.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Punizione per il Cagliari, Malfitano ci prova ma trova un attento De Marzi.

37' - Super occasione per il Cagliari, palo di Cardu dopo la grande deviazione di De Marzi!

36' - Conclusione di Bah da fuori area che termina alta sopra la traversa.

34' - Triangolo tra Della Rocca e Sangarè, che entra in area di rigore e cade subito dopo. Non c'è nulla per il direttore di gara.

31' - RADDOPPIO DELLA ROMA! Rigore perfetto di Della Rocca, che spiazza Kehayov e porta la Roma sul 2-0!

29' - Calcio di rigore per la Roma! Lulli entra in area e viene atterrato da Franke: tiro dal dischetto per i giallorossi.

26' - Assedio Roma: grande discesa di Sangarè, palla in mezzo per Di Nunzio che dal limite dell'area non trova però lo specchio della porta.

25' - Altra grande occasione per Della Rocca e salvataggio di Franke che si immola in area di rigore.

22' - Colpo di testa di Della Rocca che termina a lato della porta difesa da Kehayov.

18' - VANTAGGIO ROMA! Gran cross di Lulli dalla destra, Sangaré si coordina perfettamente e segna il gol dell'1-0.

16' - Doppia chance per la Roma: tiro di Arena respinto da Kehayov con l'aiuto della traversa, sulla ribattuta tentativo in mezza rovesciata di Della Rocca che finisce fuori.

12' - Super occasione per la Roma: conclusione a portiere battuto di Bah e intervento miracoloso di Cogoni.

9' - Ci riprova il Cagliari con un calcio di punizione battuto da Pibiri, palla che è però facile preda di De Marzi.

6' - Calcio di punizione dalla trequarti per il Cagliari, palla respinta dalla difesa della Roma che conquista anche fallo in attacco.

1' - Si parte, match iniziato.

PREPARTITA