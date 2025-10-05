Primavera, NAPOLI-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Ci prova Di Nunzio, Lattisi para facilmente

Torna in campo la Roma Primavera dopo la vittoria per 1-0 contro il Frosinone e oggi alle ore 13 affronta il Napoli in occasione della settima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al nono posto in classifica con 10 punti, mentre i partenopei sono ultimi a quota 3.
IL TABELLINO
NAPOLI: Lattisi; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Prisco, D'Angelo; Gorica, Borriello; Lo Scalzo.
A disp.: Spinelli, Colella, Nardozi, De Chiara, Torre, Iovine, Camelio, Eletto, De Martino, Genovese, Esposito.
All.: Rocco.
ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Bah, Romano, Marchetti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.
A disp.: De Marzi, Marcaccini, Litti, Almaviva, Zinni, Arduini, Sugamele, Scacchi, Terlizzi, Paratici, Forte.
All.: Guidi.
Arbitro: Vogliacco. Assistenti: Alessandrino - Fumarulo.
Ammoniti: Bah (R).
LA CRONACA DELLA PARTITA
Primo tempo
17' - Cimmaruta tira dal limite dell'area, conclusione che finisce sopra la traversa di Zelezny.
8' - Conclusione di Di Nunzio da fuori area, Lattisi para facilmente.
2' - Ammonito Bah.
1' - Al via la partita.
PREPARTITA
12:51 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Guidi.
⚽️ Alle 13:00 scendiamo in campo in trasferta contro il Napoli ?
1️⃣1️⃣ Zelezny; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Bah, Romano, Marchetti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena
Daje ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/ewXVKR5es4
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 5, 2025