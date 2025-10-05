Primavera, la Roma a Napoli con Arena

Missione tre punti per la Roma Primavera, oggi in trasferta a Napoli contro una squadra a sorpresa ultima in classifica. Il tecnico Guidi, però, mette in guardia i suoi: "L'errore più grande è guardare la classifica. I reali valori non sono emersi".

L'obiettivo è dare "continuità di prestazioni" dopo i recenti progressi. In attacco, fiducia al tridente composto da Arena, supportato da Della Rocca e Di Nunzio, con Romano confermato come cervello del centrocampo. Sulle fasce, vista l'assenza di Cama (impegnato nel Mondiale Under 20), giocheranno Lulli e Marchetti.