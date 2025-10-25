Primavera, Guidi: "Stiamo diventando squadra. I ragazzi sono calciatori futuribili per il calcio professionistico" (VIDEO)

Al termine della vittoria per 2-0 contro il Torino, la quarta consecutiva senza subire gol, il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai canali ufficiali del club, mostrando grande soddisfazione ma tenendo alta la concentrazione in vista del futuro:

"La soddisfazione nasce dal fatto che la prestazione è stata fatta al cospetto di una grandissima squadra, quindi siamo tutti contenti. Mi ripeto per l'ennesima volta: la strada è tracciata, perché stanno dando segnali evidenti di crescita, ma dobbiamo percorrerla ancora molto, molto, molto velocemente. Dobbiamo stare a testa bassa e pedalare forte perché siamo soltanto all'inizio".

Quattro vittorie consecutive e quattro partite senza subire gol. La squadra ha trovato una sua solidità?

"Sì, la squadra sta diventando squadra. Non stiamo commettendo gli errori che facevamo all'inizio della stagione, sia a livello di squadra ma soprattutto a livello di singoli, nella tattica individuale. I ragazzi, come speravo, avevano ampi margini di miglioramento e ce ne sono ancora tantissimi. Gliel'ho detto proprio oggi in riunione: nemmeno loro sanno quali sono i loro limiti. Ora devono spingere, perché penso che possano diventare calciatori di prospettiva e futuribili nel calcio professionistico".

(asroma.com)