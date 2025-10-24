Primavera, Guidi: "Siamo ancora in costruzione, con enormi margini di miglioramento. Il Torino può giocarsi il titolo" (VIDEO)

Vigilia di campionato per la Roma Primavera, che domani alle 15:00 ospita il Torino al Tre Fontane. A presentare la sfida è il tecnico Federico Guidi, che ai canali ufficiali del club ha messo in guardia i suoi da un avversario di grande valore, nonostante la classifica deficitaria. "Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella contro il Cagliari", ha esordito il mister. "Il Torino, al di là di ciò che dice la classifica, è una squadra molto molto importante, con giocatori che hanno già esordito in Serie A. Ai nastri di partenza era una squadra che poteva e può giocarsi il titolo. Sarà una partita difficile. Hanno cambiato da poco l'allenatore: lo conosco molto bene e so con quale maniacalità prepara le partite".

Il tecnico si è poi soffermato sul percorso di crescita della sua squadra: "Dobbiamo insistere perché siamo ancora in costruzione, sono enormi ed evidenti i margini di miglioramento che questo gruppo ha. Siamo soltanto all'inizio".

Infine, un'analisi sugli aspetti tattici:. "Più che il modulo, penso che i ragazzi siano migliorati sia nella tattica individuale, dove inizialmente facevano delle cose molto opinabili, sono migliorati nelle distanze. Siamo una squadra che vuole attaccare e difendere tutta insieme, e nelle ultime prestazioni lo hanno fatto bene. Ne ha beneficiato sia la fase difensiva, dove abbiamo concesso poco, sia quella offensiva, dove a livello di produzione di occasioni da gol sono veramente tante. Ma la strada è lunga per diventare ancora più efficaci e qualitativi negli ultimi 30 metri".

