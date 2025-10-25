Primavera, Della Rocca: "Stiamo giocando da grande squadra, con i principi del mister" - Terlizzi: "L'esordio dal 1'? Una grande emozione" (VIDEO)

Al termine della vittoria per 2-0 contro il Torino, anche i protagonisti in campo Mattia Della Rocca, autore del gol che ha sbloccato il match, e Federico Terlizzi, all'esordio dal primo minuto, hanno commentato la prestazione ai canali ufficiali del club.

Le parole di Della Rocca:

Una grande prestazione, la sensazione è che la squadra si senta forte e consapevole.

"Dentro al campo, sicuramente lo percepiamo. Stiamo giocando veramente da grande squadra, con i principi che ci ha dato il mister sin dall'inizio, sin dalla preparazione.



Quarta vittoria consecutiva contro un avversario non facile. Il tuo gol è arrivato in un momento chiave, quando il Torino sembrava crederci.

"Anche dal campo sapevamo che il Torino era una squadra molto fisica, poteva metterci sicuramente in difficoltà. Siamo stati bravi noi a gestire i momenti, a difendere soprattutto, e poi, quando c'è stato da attaccare, a sfruttare al meglio le occasioni che



Il tuo gol è sembrato facile, ma non lo era affatto. Hai pensato subito a quel tocco sotto?

"Sì, appena mi è arrivata la palla fantastica di Romano ho pensato subito a controllare. Ho visto che il portiere mi arrivava in tuffo basso e ho scavalcato la palla. Non ci ho



Le parole di Terlizzi:

Una grande emozione per te, l'esordio dal primo minuto in una vittoria così importante.

"È una grande emozione, fare l'esordio dal primo minuto soprattutto in una partita del genere, vincendo in casa e conquistando tre punti importanti contro un'ottima squadra".

Sei un giocatore molto fisico e coraggioso. Dove pensi di dover migliorare?

"Penso di dover migliorare sui primi metri, come mi dice sempre il mister, e magari a essere più concentrato durante tutto l'arco della partita per 90 minuti".

Questa è la quarta vittoria consecutiva senza subire gol. Voi difensori state lavorando molto bene.

"Sì, sì, stiamo facendo bene difensivamente e speriamo di allungare questa striscia di clean sheet".

Cosa speri per il resto della tua stagione?

"Spero di continuare così, giocando e migliorando".

(asroma.com)