Settore giovanile: poker dell'Under 15 all'Avellino, U16 fermata dai campani sullo 0-0. Della Rocca firma la vittoria della Primavera contro il Frosinone

LAROMA24.IT - Esulta la Roma di Gian Piero Gasperini, che batte 2-0 l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Artem Dovbyk e Matias Soulé e vola in testa alla classifica a quota 12 punti in 5 giornate.

Weekend positivo anche per le varie formazioni del settore giovanile, con l'Under 15 di mister Mirko Trombetti che si impone per 4-0 sull'Avellino e continua la sua corsa a punteggio pieno dopo tre giornate. Partita dominata dai giallorossi, i quali si portano sul doppio vantaggio prima dell'intervallo grazie al colpo di testa di Manzi e al gol di Proietti. Nella ripresa i capitolini controllano la gara e mettono a segno altre due reti con Cavaleri e Fall. In seguito a questo successo la Roma resta in vetta alla classifica del Girone C con 9 punti, 13 gol fatti e soltanto uno subito.

Frena, invece, l'Under 16 di Marco Ciaralli dopo due vittorie consecutive. I giallorossi si fermano contro l'Avellino e pareggiano 0-0 in una partita ricca di occasioni con tre legni totali (due per i capitolini con Salvati e uno per i campani con Di Gregorio). In seguito alla vittoria del Bari, la Roma perde la vetta della classifica del Girone C e, in attesa dei match delle avversarie, è seconda a quota 7 punti proprio in coppia con l'Avellino.

Riposo per l'Under 17 di Alessandro Toti. Dopo le quattro vittorie iniziali, i giallorossi si stanno godendo la sosta e torneranno in campo il 5 ottobre contro il Palermo. La Roma sta dominando il Girone C ed è l'unica squadra a punteggio pieno, a +5 dalle seconde in classifica (in attesa di Lazio ed Empoli che potrebbero portarsi a -3).

Vittoria per l'Under 18 di Mattia Scala, che nella giornata di venerdì ha battuto 3-1 il Lecce in occasione del quarto turno di campionato. La Roma si porta in vantaggio al 13' con la conclusione al volo di Maccaroni, ma tre minuti più tardi arriva il pareggio degli ospiti con il rigore di Marocco. Nella ripresa i capitolini si scatenano e chiudono il match con Modugno e Strata. In attesa delle partite delle avversarie, i giallorossi (ancora imbattuti con due vittorie e due pareggi) si piazzano al quarto posto in classifica a 8 punti e la vetta (occupata da Cremonese, Cesena e Bologna) dista soltanto una lunghezza.

Successo anche per la Primavera di Federico Guidi, che si impone per 1-0 sul Frosinone nel match valido per la sesta giornata di campionato. A decidere la sfida è Della Rocca, il quale trafigge il portiere avversario con un colpo di testa su cross di Lulli. Nell'ultimo minuto di recupero ci pensa De Marzi a salvare il risultato e a regalare la vittoria ai giallorossi con una grande parata sugli sviluppi di calcio d'angolo. I capitolini riscattano il ko contro il Genoa e salgono al settimo posto in classifica a 10 punti portandosi a -4 dalla vetta occupata da Parma e Genoa.