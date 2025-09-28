Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15 e 16 contro l'Avellino, l'U18 batte 3-1 il Lecce. Primavera in campo domani contro il Frosinone

LAROMA24.IT - La Roma è pronta a scendere in campo oggi alle ore 15 allo Stadio Olimpico contro l'Hellas Verona in occasione della quinta giornata di Serie A, ma gli uomini di Gian Piero Gasperini non sono l'unica formazione giallorossa impegnata nel weekend.

Soffermandoci sul settore giovanile, l'Under 15 di Mirko Trombetti affronterà oggi alle ore 15 l'Avellino a Trigoria nel match valido per la terza giornata di campionato. I giallorossi si trovano al secondo posto in classifica nel Girone C a punteggio pieno dopo due turni e in vetta c'è il Lecce a quota 7 (che ha una gara in più). La Roma è partita fortissimo in questo inizio di stagione e ha esordito con un 3-0 contro il Palermo e un clamoroso 1-6 in casa del Pescara.

Stesso avversario per l'Under 16 dell'allenatore Marco Ciaralli, che affronterà in contemporanea l'Avellino a Trigoria in occasione della terza giornata di campionato. Come l'Under 15, anche l'Under 16 è partita con due vittorie (4-1 al Palermo e 3-1 al Pescara) ed è in vetta a punteggio pieno.

Momento di pausa, invece, per l'Under 17 di Alessandro Toti. Dopo quattro successi nelle prime quattro giornate del Girone C (0-3 contro l'Avellino, 3-1 contro il Frosinone, 0-2 contro la Juve Stabia e 5-3 contro l'Empoli), i giallorossi si godono la sosta e torneranno in campo il 5 ottobre contro il Palermo. La Roma sta dominando il campionato ed è l'unica squadra a punteggio pieno, a +5 dalle seconde in classifica (in attesa di Lazio ed Empoli che potrebbero portarsi a -3 dai capitolini).

L'unica formazione già scesa in campo è l'Under 18 di Mattia Scala, che ha battuto 3-1 il Lecce in occasione della quarta giornata di campionato. La Roma la sblocca al 13' grazie a una conclusione al volo di Maccaroni, ma tre minuti più tardi arriva il pareggio dei pugliesi con il rigore di Marocco. Nella ripresa i capitolini mettono l'acceleratore e chiudono il match con Modugno su assist di Maccaroni e Strata su assist di Fasanella. Al momento i giallorossi sono ancora imbattuti e si piazzano al terzo posto in classifica a 8 punti (vittorie contro Torino e Lecce e pareggi contro Napoli e Parma). In attesa delle partite delle avversarie, la vetta dista soltanto una lunghezza.

Concludiamo con la Primavera del tecnico Federico Guidi, che affronterà domani il Frosinone alle ore 16:30 al Campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria. I giallorossi vogliono riscattare il ko contro il Genoa e sono ancora alla ricerca della continuità: in 5 giornate di campionato i capitolini hanno ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Roma si trova al dodicesimo posto in classifica con 7 punti, mentre il Frosinone è undicesimo a quota 8: "Siamo una squadra che fa bene per 70 metri, ma dobbiamo assolutamente migliorare negli ultimi 30 - le parole di Guidi -. Il Frosinone è una squadra composta da tanti 2006 e ha giocatori di grande struttura fisica. Noi dobbiamo dare continuità alle prestazioni viste contro Sassuolo, Fiorentina e per lunghi tratti anche contro il Genoa".