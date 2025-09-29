Primavera, ROMA-FROSINONE 1-0 (28' Della Rocca): segui in tempo reale. Chance per Arena, conclusione alta

A Trigoria torna in campo la Roma Primavera. La squadra di Federico Guidi ospita al Fulvio Bernardini, alle 16.30, il Frosinone nella sesta giornata del campionato Primavera 1. Per l'occasione il tecnico giallorosso si affida a Bah e a Della Rocca a supporto di Arena come riferimento centrale in attacco.
IL TABELLINO
ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Di Nunzio, Romano, Marchetti; Bah, Della Rocca; Arena.
A disp.: Stomeo, Litti, Almaviva, Zinni, Arduini, Sugamele, Scacchi, Panico, Maccaroni, Paratici, Carlaccini.
All.: Guidi.
FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Schietroma, Ndoye, Befani, Ceesay, Toci, Colley.
A disp.: Di Giosia, Rodolfo, Fiorito, Lohmatov, Molignano, Zorzetto, Reali, Jobe, Buonpane, Majdenic, Vaccà.
All.: Marini.
Arbitro: Leonardo Di Mario. Assistenti: Alessandro Rastelli - Roberto D'Ascanio.
Rete: 28' Della Rocca (R).
Note: ammoniti Ndoye (F), Di Nunzio (R). Recupero: 2' pt.
LA CRONACA DELLA PARTITA
SECONDO TEMPO
61' - Marchetti segna ma è fuorigioco. Si resta sull'1-0.
58' - Chance Roma! Arena sposta il pallone e col destro manda alta la conclusione.
48' - Roma vicina al raddoppio! Da corner carambola nell'area piccola con il pallone che termina di nuovo in angolo.
46' - Al via la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+2' - Fine primo tempo: Roma avanti 1-0.
45' - Due minuti di recupero.
38' - Punizione dal limite dell'area di Schietroma, colpito in pieno Romano che resta a terra.
28' - GOL DELLA ROMA! La Roma riparte riconquistando palla in difesa, il pallone arriva a Lulli sulla fascia destra: l'esterno fa partire un cross per Della Rocca che di testa sblocca il risultato.
20' - Dalla fascia destra Lulli libera il cross sul secondo palo, nessun compagno pronto ad intervenire.
18' - Brivido Roma: errore della retroguardia nella gestione del pallone, gli ospiti non ne approfittano.
17' - Ci prova Schietroma dalla distanza, De Marzi blocca senza problemi.
14' - La Roma gestisce il pallone, il Frosinone cerca di mettere in difficoltà i giallorossi sfruttando le ripartenze.
1' - Al via il match.