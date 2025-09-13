Primavera, ROMA-FIORENTINA 1-0 (30' Arena): fine primo tempo. Giallorossi avanti, combinazione vincente Lulli-Arena

13/09/2025 alle 14:40.
primavera-roma-inter-guidi-3

Al Tre Fontane torna in campo la Roma Primavera dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: alle 15.00 i giallorossi di Federico Guidi ospitano la Fiorentina nella quarta giornata del campionato Primavera 1. Per l'occasione il tecnico giallorosso si affida a Scacchi e Della Rocca alle spalle dell'unico centravanti Arena.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Bah, Romano, Cama; Scacchi, Della Rocca; Arena.
A disp.: Stomeo, Marchetti, Litti, Di Nunzio, Almaviva, Zinni, Arduini, Sugamele, Morucci, Panico, Paratici.
All.: Guidi.

FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Deli, Braschi, Trapani, Angiolini, Kospo, Vieira, Conti, Montenegro.
A disp.: Leonardelli, Masoni, Bonanno, Maiorana, Jallow, Batignani, Mazzeo, Evangelista, Bilobrk, Sturli, Atzeni.
All.: Galloppa.

Arbitro: Leorsini. Assistenti: Rossini - Spizuoco.

Rete: 30' Arena.

Note: ammoniti Cama, Montenegro. Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45' - Due minuti di recupero.

30' - GOL DELLA ROMA! Bella azione personale di Lulli che col destro trova l'imbucata per Arena che trafigge il portiere avversario.

11' - Ammonito Cama per una trattenuta.

1' - Al via il match.