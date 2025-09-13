Primavera, ROMA-FIORENTINA 1-0 (30' Arena): fine primo tempo. Giallorossi avanti, combinazione vincente Lulli-Arena

Al Tre Fontane torna in campo la Roma Primavera dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: alle 15.00 i giallorossi di Federico Guidi ospitano la Fiorentina nella quarta giornata del campionato Primavera 1. Per l'occasione il tecnico giallorosso si affida a Scacchi e Della Rocca alle spalle dell'unico centravanti Arena.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Bah, Romano, Cama; Scacchi, Della Rocca; Arena.
A disp.: Stomeo, Marchetti, Litti, Di Nunzio, Almaviva, Zinni, Arduini, Sugamele, Morucci, Panico, Paratici.
All.: Guidi.
FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Deli, Braschi, Trapani, Angiolini, Kospo, Vieira, Conti, Montenegro.
A disp.: Leonardelli, Masoni, Bonanno, Maiorana, Jallow, Batignani, Mazzeo, Evangelista, Bilobrk, Sturli, Atzeni.
All.: Galloppa.
Arbitro: Leorsini. Assistenti: Rossini - Spizuoco.
Rete: 30' Arena.
Note: ammoniti Cama, Montenegro. Recupero: 2' pt.
LA CRONACA DELLA PARTITA
PRIMO TEMPO
45' - Due minuti di recupero.
30' - GOL DELLA ROMA! Bella azione personale di Lulli che col destro trova l'imbucata per Arena che trafigge il portiere avversario.
11' - Ammonito Cama per una trattenuta.
1' - Al via il match.