Primavera, GUIDI: "Grande soddisfazione, ma dobbiamo impattare meglio al secondo tempo"

Al termine della vittoria per 3-1 contro la Fiorentina, il tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, esprimendo grande soddisfazione per un successo meritato contro un avversario di altissimo livello. "È stata una prestazione dove i ragazzi hanno meritato di portare a casa la vittoria", ha esordito il mister. "Avevano già fatto un ottimo primo tempo che, un po' per sfortuna, non siamo riusciti a chiudere sul doppio vantaggio che forse era il risultato che sul campo era meritevole".

Nonostante la gioia per i tre punti, Guidi si è soffermato sull'approccio alla ripresa, un aspetto da migliorare: "Nel secondo tempo dobbiamo riuscire a impattare in maniera differente, perché ormai sta diventando una costante. I ragazzi devono essere bravi e intelligenti a capire velocemente perché i primi minuti del rientro in campo ogni tanto concediamo sempre qualcosa. Questo sarà un tasto che dobbiamo battere per continuare a crescere".

La soddisfazione del tecnico è amplificata dal valore dell'avversario: "La prestazione è stata positiva, penso che potevamo fare anche più gol contro un avversario che è una delle candidate a vincere lo scudetto. C'è grande soddisfazione sia per la prestazione che per il risultato, perché è venuto contro un avversario di grande valore".

(asroma.com)

