Primavera, Guidi: "Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri. Giocare a Trigoria uno stimolo in più per fare una super prestazione" (VIDEO)

Lunedì alle ore 16:30 la Roma Primavera affronta il Frosinone a Trigoria nella partita valida per la sesta giornata di campionato. I giallorossi si trovano all'undicesimo posto in classifica con 7 punti, mentre la formazione gialloblu è decima a quota 8. A due giorni dalla sfida Federico Guidi, allenatore dei capitolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Siamo una squadra che fa bene per 70 metri, dobbiamo assolutamente migliorare negli ultimi 30 dove molto spesso manchiamo dal punto di vista tecnico o nella scelta. Questa è una lacuna che ci portiamo dietro dall'inizio della stagione, ma è chiaro che dobbiamo crescere e migliorare per fare uno step sia come singoli sia come squadra".

Il valore delle squadre si è molto livello anche con le neopromosse come il Frosinone...

"Assolutamente. Questo è un campionato che si è livellato. Il Parma è costruito per poter vincere lo scudetto e lotterà per i vertici fino alla fine. Il Frosinone idem, è una squadra composta da tanti 2006 e ha giocatori di grande struttura fisica. Sono tutte partite estremamente complicate per chi come noi mette in campo ragazzi più giovani. Inoltre i nostri devono assimilare tante cose sia dal punto di vista tecnico-tattico sia fisico. In questo momento dobbiamo sopperire a qualche gap con i nostri avversari mettendo in campo tanta motivazione ed intensità. Ma la Roma non può mancare in qualità e ci stiamo lavorando".

Il Tre Fontane è casa nostra, ma lunedì si gioca a Trigoria: può essere il contesto perfetto per fare una buona prestazione e tornare alla vittoria?

"Deve esserlo. Il nostro campo è il 'Di Bartolomei', ci accompagna quotidianamente e deve essere per noi uno stimolo per fare una super prestazione. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni viste contro Sassuolo, Fiorentina e per lunghi tratti anche contro il Genoa".