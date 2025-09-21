Primavera, Genoa-Roma: le formazioni ufficiali. Guidi lancia ancora Arena dal 1'

È in campo la Roma Primavera di Federico Guidi per la quinta giornata del campionato di Primavera 1. I giallorossi sono impegnati in trasferta a Genova, allo "Sciorba Stadium", contro i pari età del Genoa in una sfida iniziata alle ore 11:00.
Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Il tecnico giallorosso Federico Guidi si affida al 3-4-2-1, con il classe 2009 Antonio Arena come riferimento offensivo. Il Genoa di Sbravati risponde con un 4-3-2-1.
LE FORMAZIONI
GENOA (4-3-2-1):Lysionok; Odero, Doucoure, Klisys, Kumer Celik; Grossi, Lafont, Albe; Carbone, M. Romano; Zulevic.
Allenatore: Jacopo Sbravati
Allenatore: Federico Guidi