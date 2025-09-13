Primavera, DELLA ROCCA: "Il mister mi dà fiducia e la mente è libera. Vittoria meritata"

Mattia Della Rocca, autore di uno dei gol nel 3-1 contro la Fiorentina, ha commentato la vittoria della Roma Primavera ai canali ufficiali del club. Il centrocampista ha sottolineato l'importanza della sua rete, arrivata in un momento delicato della partita: "È stato un goal importante per la squadra, perché eravamo già rientrati nel secondo tempo dove la Fiorentina ci aveva messo un po' sotto. Siamo stati bravi oggi anche sottoporta a chiudere tutte le azioni, anche se potevamo fare più goal secondo me".

L'analisi di Della Rocca si è poi spostata sull'approccio alla ripresa, un punto debole su cui la squadra sta lavorando: "Ne ha parlato anche il mister, l'approccio alla gara nel secondo tempo è importantissimo, dobbiamo riattivare subito le gambe. Questo è un nostro difetto. Cercheremo di lavorarci al meglio tutti i giorni per essere perfetti".

Infine, un passaggio sulla sua ottima condizione personale: "Sì, sto bene. Il mister mi dà fiducia. Poi, quando c'hai la fiducia e le gambe vanno, la mente è libera. Sono contento per la squadra perché ce la siamo meritati veramente questa vittoria e i tre punti sono importanti per la classifica, contro una squadra che è una delle candidate per vincere lo scudetto".

(asroma.com)

VAI ALLE INTERVISTE