Primavera, ARENA: "Contento della vittoria, spero sia il primo di tanti gol"

Protagonista ai canali ufficiali del club al termine della partita, il giovanissimo Antonio Arena ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria e per la sua rete. "Sono molto contento della vittoria. Spero che questo sia il primo di tanti gol, ma dobbiamo continuare a pensare una partita alla volta", ha dichiarato il classe 2009.

Da poco più di un mese a Trigoria, Arena ha poi raccontato il suo ambientamento nella nuova realtà giallorossa: "Per me sta andando tutto bene. Mi trovo benissimo, sia lo staff che gli altri giocatori mi hanno accolto benissimo. Trigoria è un centro sportivo top. Sono molto felice di essere qui e spero di giocare in questo club per tanti anni".

(asroma.com)

