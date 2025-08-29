Roma Primavera, Guidi: "Sassuolo più esperto, è un test importante. Servirà la miglior Roma" (VIDEO)

Prosegue il cammino della Roma Primavera di Federico Guidi: domani i giallorossi sfideranno in trasferta il Sassuolo. Le parole del tecnico romanista: "Abbiamo analizzato le cose che in questo momento non stiamo facendo bene, quello che facciamo discretamente, soprattutto per riuscire a capire cosa fare in ogni situazione di gioco. Spesso concediamo cose che non dobbiamo oppure vanifichiamo il volume di gioco che la squadra esprime per delle scelte errate. Questo fa parte della maturazione che il gruppo deve fare sia come singoli sia come squadra. La squadra si impegna, è concentrata e si allena bene. Non so quanto tempo ci vorrà per migliorare e maturare, però sono contento di come la squadra approccia al lavoro quotidiano".

Ora un'altra partita complicata contro il Sassuolo in trasferta.

"Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, partono davanti a tanti. L'allenatore è lì da tanti anni, si porta dietro i 2006 anche se qualcuno ha giocato meno. Sappiamo di trovare una squadra più avanti di noi, ma per noi è un test importante per capire quanto stiamo crescendo con la consapevolezza che ci sono tantissime difficoltà in questo momento ma solo superandole diventeremo singoli migliori e una squadra più forte. Il Sassuolo fisicamente è più pronto di noi, fa dell'intensità la loro qualità migliore, sa ripartire e ti può far male sulle palle inattive. È una squadra più esperta e servirà la miglior Roma, ognuno di noi deve dare più del massimo di quello che stiamo dando".