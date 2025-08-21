Primavera: la Roma annuncia l'arrivo di Omar Krajina. Il centrocampista su Instagram: "Orgoglioso e felice" (FOTO)

La Roma ha ingaggiato Omar Krajina per rinforzare la squadra Primavera a disposizione di mister Guidi. La squadra giallorossa ha pubblicato su X uno scatto del giovane centrocampista montenegrino classe 2007 con Alberto De Rossi.

? Benvenuto a Omar Krajina che si unisce alla nostra Primavera ??#ASRoma pic.twitter.com/2pXSqxfDe7 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2025

Il giovane centrocampista ha affidato al proprio account Instagram il commento del passaggio in giallorosso: "Sono felice e orgoglioso di aver firmato con un club grande come l'AS Roma e non vedo l'ora di indossare questa grande maglia! Forza Roma".