Primavera: domani alle 17 amichevole contro l'Ostiamare di De Rossi. Ingresso libero allo Stadio Magrelli Active di Cascia (FOTO)

Si arricchisce il programma estivo della Roma Primavera in vista dell'inizio della stagione 2025/26. Come annunciato dalla società giallorossa, domani i ragazzi di Federico Guidi disputeranno l'ultima amichevole prima dell'avvio del campionato e l'avversario sarà l'Ostiamare, club di cui Daniele De Rossi è il proprietario. L'appuntamento è fissato alle ore 17 allo Stadio Magrelli Active di Cascia e l'ingresso per gli spettatori sarà libero.

