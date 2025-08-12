Primavera: domani alle 17 amichevole contro l'Ostiamare di De Rossi. Ingresso libero allo Stadio Magrelli Active di Cascia (FOTO)

12/08/2025 alle 11:41.
Si arricchisce il programma estivo della Roma Primavera in vista dell'inizio della stagione 2025/26. Come annunciato dalla società giallorossa, domani i ragazzi di Federico Guidi disputeranno l'ultima amichevole prima dell'avvio del campionato e l'avversario sarà l'Ostiamare, club di cui Daniele De Rossi è il proprietario. L'appuntamento è fissato alle ore 17 allo Stadio Magrelli Active di Cascia e l'ingresso per gli spettatori sarà libero.